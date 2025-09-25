CIEN reporta primera baja en extorsiones tras 20 meses al alza y advierte concentración de delitos

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó un nuevo informe sobre la criminalidad en Guatemala, en el que se destaca una disminución en la tasa de extorsiones, aunque advierte sobre la concentración geográfica de ese delito así como las muertes violentas.

“Por primera vez en el 2025 y en lo que vemos de esta serie, tenemos un registro de una disminución en la tasa de extorsiones, que pasó de 152 a 151 por cada 100 mil habitantes. Algunos podrían pensar que esto es mínimo, pero es una noticia favorable”, indicó David Casasola, investigador del CIEN.

El indicador muestra que la tendencia al alza en las denuncias por extorsión que inició en enero del 2024 comienza a ceder, aunque los niveles siguen muy por encima de los de años anteriores.

La disminución en la tasa se debe principalmente a la variación mensual en las denuncias. En julio se registraron 2 mil 401 denuncias, mientras que en agosto la cifra bajó a 1 mil 916, lo que refleja un ligero descenso que rompe la tendencia al alza de los últimos 20 meses, aunque el nivel absoluto de casos sigue siendo alto y concentrado en determinados municipios.

Tendencia de denuncias

Entre 2019 y 2025, Guatemala ha visto un aumento sostenido en las denuncias de extorsión. En 2019, se registraron 9 mil 043 denuncias. Luego, entre 2020 y 2022, el promedio anual de denuncias se mantuvo alrededor de 9 mil 135 casos.

Sin embargo, a partir de 2023, la situación comenzó a empeorar. Ese año, se registraron 11 mil 748 denuncias, lo que representa un aumento significativo. En 2024, el número de denuncias siguió aumentando, y llegó a las 16 mil 009.

En ocho meses de 2025 se han registrado 18 mil 340 denuncias de extorsión, un 56.1% más que en 2023, y un 14.6% con relación a los primeros ocho meses del 2024.

Casasola agregó que la concentración de denuncias es significativa. “El 43% de las denuncias de extorsión se concentran en solo diez municipios, lo que refleja que, aunque la incidencia sea alta, se focaliza en zonas específicas”, expuso.

Los cinco municipios con mayor número de denuncias en el departamento de Guatemala son: Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Amatitlán y Villa Canales. Otros municipios que les siguen son Escuintla, San Miguel Petapa, Jutiapa, Cobán y Puerto Barrios.

Homicidios

El informe también aborda la tasa de homicidios, que evidencia diferencias importantes entre municipios.

A nivel nacional, la tasa se ubica en 17.7 por cada 100 mil habitantes, pero en el municipio de Guatemala alcanza los 54.7, concentrando el 21% de los homicidios registrados durante los primeros ocho meses del año.

Casasola señaló que Guatemala “es un municipio donde confluyen muchas características que ameritan prestar atención: alta población, alta ocurrencia de homicidios y una tasa que supera ampliamente la media nacional”.

Ocho de los diez municipios con más casos están en el departamento de Guatemala, lo que representa el 48% del total. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes.

Casasola también resaltó la relación entre extorsiones y homicidios: “Podemos ver cómo la concentración de extorsiones y homicidios no siempre coincide; algunos municipios con alta extorsión presentan bajas tasas de homicidios, pero la capital concentra ambos fenómenos, lo que requiere estrategias diferenciadas”.

El CIEN enfatiza que, aunque la disminución en la tasa de extorsiones es positiva, los delitos permanecen concentrados geográficamente y las tasas varían considerablemente entre municipios.

Esto evidencia la necesidad de políticas de seguridad diferenciadas, enfocadas en las zonas con mayor incidencia delictiva y en la protección de poblaciones vulnerables.

Encuestas de victimización

Como parte de la presentación del CIEN, se analizaron indicadores de victimización en Guatemala usando datos del Monitor Global de Emprendimiento, aplicado por la Universidad Francisco Marroquín a unas 3 mil personas entre 18 y 64 años.

Aunque la encuesta no fue diseñada para medir criminalidad, su representatividad nacional y urbana permitió usarla como referencia para estimar cuántos adultos han sido víctimas de algún delito en el último año.

Los resultados muestran que, en 2025, 2 de cada 10 adultos fueron víctimas de algún delito. Aunque la incidencia global se mantiene estable desde 2022, robo y asalto han disminuido, mientras que extorsión y estafa han aumentado, reflejando un cambio en la composición de los delitos.

En cuanto a la denuncia, el 44% de las víctimas presentó alguna, principalmente ante la Policía Nacional Civil (48%), aunque el Ministerio Público ha ganado relevancia con 44% de los casos, gracias a su cobertura municipal y la opción de denuncias virtuales.

Entre quienes no denuncian (56%), los motivos principales son desconfianza en las autoridades, temor a represalias y percepción de inutilidad del trámite. Esto, según Casasola, evidencia la persistencia de la “cifra gris” y subraya la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones y el anonimato a quienes denuncian.

Lea también: Más de 2 mil pandilleros y expandilleros en prisión desafían al Sistema Penitenciario