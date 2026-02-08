Corte de Constitucionalidad discutirá este lunes acciones legales sobre votaciones en el Cang

La Corte de Constitucionalidad (CC) discutirá mañana, lunes, las acciones legales respecto del actual proceso de votaciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Específicamente, la CC analizará las apelaciones y ocursos para establiecer si los profesionales afines pueden o no votar en la segunda vuelta.

Astrid Lemus Rodríguez y Carlos Estuardo Gálvez Barrios disputarán la segunda vuelta para elegir al magistrado titular que representará a Cang ante la CC para el periodo 2026-2031.

El balotaje se programó para el próximo jueves 12 de febrero, luego de que ninguno de los aspirantes alcanzara la mayoría absoluta en la votación celebrada el miércoles 4 de febrero.

El pasado 2 de febrero, una sala de Apelaciones determinó que el Cang no podía incluir a los profesionales afines como se había convocado inicialmente para la renovación de la CC.

La sala resolvió así una acción de amparo que cuestionaba el llamado al voto, por no ser exclusivo para los abogados e incluir a otros agremiados al colegio.

La resolución del amparo provisional no suspendía las elecciones del Cang, pero sí les ordenaba modificar la convocatoria en un plazo de 6 horas.

Ante la resolución, la Junta Directiva del Cang fue convocada para analizar los alcances de la resolución y posibles acciones legales a tomar, destacando que esta resolución estaría afectando a más de siete mil colegiados activos.

Quienes se opusieron a la decisión de la sala afirmaron que en todos los procesos de elección del Cang nunca se había impugnado la participación de las ciencias afines.

Esto incluye a las carreras de ciencias políticas, relaciones internacionales, sociología y criminalista.

Acatando lo resuelto por la sala, las votaciones se llevaron a término el pasado 4 de febrero, pero la medida derivó en una serie de acciones legales ante la CC, en unas semanas claves para los procesos de renovación de la máxima corte.

¿Cómo se integra la CC?*

Según el artículo 269 de la Constitución Política de la República, la Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares, cada uno con su respectivo suplente. Estos son designados por:

La Corte Suprema de Justicia. El Congreso de la República. El presidente en Consejo de Ministros. El Consejo Superior Universitario de la Usac. La Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios.

En los casos en que la CC conozca acciones contra altos órganos del Estado —como el Congreso, el presidente o la Corte Suprema de Justicia—, se integra con siete magistrados, mediante el sorteo de dos suplentes adicionales.

El cargo de magistrado se ejerce durante cinco años. Para optar a él, según el artículo 270 constitucional, se requiere ser guatemalteco de origen, estar colegiado como abogado, tener reconocida honorabilidad y contar con al menos 15 años de ejercicio profesional.

*Con información de César Pérez Marroquín y Paula Carranza.