Corte de Constitucionalidad: Suman 71 expedientes entre Presidencia y Congreso en antepenúltimo día
En el antepenúltimo día de recepción, suman 35 expedientes ante la Presidencia y 36 ante el Congreso para integrar la Corte de Constitucionalidad.
la Secretaría General de la Presidencia, donde se reciben los expedientes de aspirantes a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por parte del Organismo Ejecutivo. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González)
En el antepenúltimo día de recepción para magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), los expedientes presentados tanto ante la Presidencia como ante el Congreso suman 71 postulaciones en total.
La conformación de la CC 2026-2031 avanza con la recepción de expedientes por parte del Organismo Ejecutivo y el Congreso de la República, que mantienen abierto el plazo hasta el 20 de febrero de 2026.
Según el artículo 269 de la Constitución Política de la República, la CC se integra con magistrados designados por el Presidente en Consejo de Ministros, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU). Cada instancia nombra un magistrado titular y un magistrado suplente.
El Cang nombró a sus representantes el 12 de febrero y el CSU de la Usac lo hizo el 16 de febrero. La CSJ ha indicado que realizará su designación el próximo 3 de marzo.
Expedientes recibidos en la Presidencia al 19 de febrero (35)
Al cierre del 19 de febrero, la Secretaría General de la Presidencia reporta 35 aspirantes que entregaron papelería para optar a magistrado titular o suplente ante el Organismo Ejecutivo, en el marco del proceso de integración de la CC para el período 2026-2031.
Los aspirantes:
- Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada
- Adrián Rolando Rodríguez Arana
- Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
- Luis Eduardo López Ramos
- Juan Pablo Arce Gordillo
- Antonio Javier Higueros Marenco
- Nydia Lissette Arévalo Flores
- Andy Guillermo de Jesús Javalois Cruz
- Mauro Salvador Chacón Lemus
- David Alberto Juárez Aldana
- Wilber Gerardo Enríquez Jocol
- Joaquín Medina Bermejo
- Mario René Mancilla Barillas
- Fernando Haroldo Santos Recinos
- Jorge Octavio Gamboa Carrera
- Carmela Curup Chajón
- María Chávez Ixtamer
- Alejandro José Balsells Conde
- Stuardo Ernesto Campo Aguilar
- Cynthia Mariela Salazar Muñoz
- Luis Alexis Calderón Maldonado
- Jorge Luis Borrayo Reyes
- Julio Fernando Melgar Peña
- Aníbal Chilel Chávez
- Víctor Manuel Castillo Mayén
- Ronald Humberto Miranda Bautista
- Gabriel Orellana Rojas
- Sergio Hilario Morán González
- Soria Toledo Castañeda
- Karla Lorena Mejía Martínez
- Lorena Isabel Flores Estrada
- Mario René Chávez García
- Luis Arturo Quiñonez Gil
- Gabriela Irene Salazar López
- Delia Marina Dávila Salazar
Expedientes recibidos en el Congreso al 19 de febrero (36)
El Congreso de la República contabiliza 36 expedientes recibidos hasta el 19 de febrero, con postulaciones de abogados que buscan ser designados como magistrados titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad.
Los 36 aspirantes:
- Soria Toledo Castañeda
- Lester Josué Escobar Muñoz
- Adrián Rolando Rodríguez Arana
- Mario Luis Arango Custodio
- Rony Waldemar Fuentes Fuentes
- Helios Romeo Gómez Bal
- Juan Carlos García Aguirre
- Braulio Jenner Rodríguez Alfaro
- Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
- Julio Alfonso Agustín Del Valle
- Karina Beatriz González Escobar
- Helen Johana Zepeda Aguilar
- Luis Eduardo López Ramos
- Roberto Molina Barreto
- Luis Alfonso Rosales Marroquín
- David Alberto Juárez Aldana
- Wilber Gerardo Enríquez Jocol
- Aníbal Chilel Chávez
- Elba Lorena Flores Alvarado
- Manuel Reginaldo Duarte Barrera
- Dina Josefina Ochoa Escribá
- Luis Arturo Quiñonez Gil
- Luis Alexis Calderón Maldonado
- Horacio Enríquez Sánchez
- Julio Fernando Melgar Peña
- Rony Eulalio López Contreras
- Víctor Manuel Castillo Mayén
- Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos
- Carlos Enrique Barrios Cifuentes
- Moisés Emilio de León Díaz
- María de los Ángeles Araujo Bohr
- Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
- Estuardo Morataya Lemus
- Noé Adalberto Ventura Loyo
- Arkel Benítez Mendizábal
Aspirantes en ambos procesos
Al menos 10 profesionales han presentado expediente tanto ante la Presidencia como ante el Congreso de la República: Adrián Rolando Rodríguez Arana, Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez, Luis Eduardo López Ramos, David Alberto Juárez Aldana, Wilber Gerardo Enríquez Jocol, Aníbal Chilel Chávez, Luis Arturo Quiñonez Gil, Luis Alexis Calderón Maldonado, Julio Fernando Melgar Peña y Víctor Manuel Castillo Mayén, lo que refleja un interés simultáneo por competir en las dos instancias encargadas de designar magistrados para la Corte de Constitucionalidad 2026-2031.
Magistrados buscan reelección
El proceso también incluye a actuales integrantes de la Corte de Constitucionalidad, tanto titulares como suplentes, algunos de los cuales han presentado expediente nuevamente en las distintas instancias, mientras otros participaron en procesos previos sin resultar electos.