Corte de Constitucionalidad: Suman 71 expedientes entre Presidencia y Congreso en antepenúltimo día

En el antepenúltimo día de recepción para magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), los expedientes presentados tanto ante la Presidencia como ante el Congreso suman 71 postulaciones en total.

La conformación de la CC 2026-2031 avanza con la recepción de expedientes por parte del Organismo Ejecutivo y el Congreso de la República, que mantienen abierto el plazo hasta el 20 de febrero de 2026.

Según el artículo 269 de la Constitución Política de la República, la CC se integra con magistrados designados por el Presidente en Consejo de Ministros, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU). Cada instancia nombra un magistrado titular y un magistrado suplente.

El Cang nombró a sus representantes el 12 de febrero y el CSU de la Usac lo hizo el 16 de febrero. La CSJ ha indicado que realizará su designación el próximo 3 de marzo.

Expedientes recibidos en la Presidencia al 19 de febrero (35)

Al cierre del 19 de febrero, la Secretaría General de la Presidencia reporta 35 aspirantes que entregaron papelería para optar a magistrado titular o suplente ante el Organismo Ejecutivo, en el marco del proceso de integración de la CC para el período 2026-2031.

Los aspirantes:

Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada

Adrián Rolando Rodríguez Arana

Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez

Luis Eduardo López Ramos

Juan Pablo Arce Gordillo

Antonio Javier Higueros Marenco

Nydia Lissette Arévalo Flores

Andy Guillermo de Jesús Javalois Cruz

Mauro Salvador Chacón Lemus

David Alberto Juárez Aldana

Wilber Gerardo Enríquez Jocol

Joaquín Medina Bermejo

Mario René Mancilla Barillas

Fernando Haroldo Santos Recinos

Jorge Octavio Gamboa Carrera

Carmela Curup Chajón

María Chávez Ixtamer

Alejandro José Balsells Conde

Stuardo Ernesto Campo Aguilar

Cynthia Mariela Salazar Muñoz

Luis Alexis Calderón Maldonado

Jorge Luis Borrayo Reyes

Julio Fernando Melgar Peña

Aníbal Chilel Chávez

Víctor Manuel Castillo Mayén

Ronald Humberto Miranda Bautista

Gabriel Orellana Rojas

Sergio Hilario Morán González

Soria Toledo Castañeda

Karla Lorena Mejía Martínez

Lorena Isabel Flores Estrada

Mario René Chávez García

Luis Arturo Quiñonez Gil

Gabriela Irene Salazar López

Delia Marina Dávila Salazar

Expedientes recibidos en el Congreso al 19 de febrero (36)

El Congreso de la República contabiliza 36 expedientes recibidos hasta el 19 de febrero, con postulaciones de abogados que buscan ser designados como magistrados titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad.

Los 36 aspirantes:

Soria Toledo Castañeda

Lester Josué Escobar Muñoz

Adrián Rolando Rodríguez Arana

Mario Luis Arango Custodio

Rony Waldemar Fuentes Fuentes

Helios Romeo Gómez Bal

Juan Carlos García Aguirre

Braulio Jenner Rodríguez Alfaro

Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez

Claudia Elizabeth Paniagua Pérez

Julio Alfonso Agustín Del Valle

Karina Beatriz González Escobar

Helen Johana Zepeda Aguilar

Luis Eduardo López Ramos

Roberto Molina Barreto

Luis Alfonso Rosales Marroquín

David Alberto Juárez Aldana

Wilber Gerardo Enríquez Jocol

Aníbal Chilel Chávez

Elba Lorena Flores Alvarado

Manuel Reginaldo Duarte Barrera

Dina Josefina Ochoa Escribá

Luis Arturo Quiñonez Gil

Luis Alexis Calderón Maldonado

Horacio Enríquez Sánchez

Julio Fernando Melgar Peña

Rony Eulalio López Contreras

Víctor Manuel Castillo Mayén

Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos

Carlos Enrique Barrios Cifuentes

Moisés Emilio de León Díaz

María de los Ángeles Araujo Bohr

Roberto Manuel Ángel Flores Rivera

Estuardo Morataya Lemus

Noé Adalberto Ventura Loyo

Arkel Benítez Mendizábal

Aspirantes en ambos procesos

Al menos 10 profesionales han presentado expediente tanto ante la Presidencia como ante el Congreso de la República: Adrián Rolando Rodríguez Arana, Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez, Luis Eduardo López Ramos, David Alberto Juárez Aldana, Wilber Gerardo Enríquez Jocol, Aníbal Chilel Chávez, Luis Arturo Quiñonez Gil, Luis Alexis Calderón Maldonado, Julio Fernando Melgar Peña y Víctor Manuel Castillo Mayén, lo que refleja un interés simultáneo por competir en las dos instancias encargadas de designar magistrados para la Corte de Constitucionalidad 2026-2031.

Magistrados buscan reelección

El proceso también incluye a actuales integrantes de la Corte de Constitucionalidad, tanto titulares como suplentes, algunos de los cuales han presentado expediente nuevamente en las distintas instancias, mientras otros participaron en procesos previos sin resultar electos.