USAC inicia elección de cuerpos electorales entre denuncias de intimidación y votaciones fuera del campus

Denuncias de intimidación, obstáculos a la movilidad para las votaciones fuera del campus marcan este miércoles 18 de febrero la elección de cuerpos electorales en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en el arranque del proceso para designar al próximo rector.

La jornada se desarrolla bajo la actual administración del rector Walter Mazariegos, en medio de señalamientos estudiantiles que reportaron la presencia de personas armadas en las cercanías del Anillo Periférico y señalaron que se dificultó la salida de buses desde el campus central hacia los centros de votación.

Las alertas motivaron la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).

El viceministro de Gobernación, Estuardo Roberto Solórzano, indicó durante una citación con el diputado José Chic que se recibió información sobre posibles personas armadas en una gasolinera del sector, por lo que se envió presencia policial para verificar la situación y garantizar seguridad si era necesario.

En paralelo, estudiantes denunciaron que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) colocó cepos a buses que transportaban votantes.

Las autoridades de tránsito señalaron que actuaron tras denuncias vecinales; sin embargo, universitarios consideran que estas acciones afectaron la participación.

En la Facultad de Ingeniería, alumnos señalaron que un bus estacionado en un área permitida fue inmovilizado cuando trasladaba estudiantes hacia un hotel de la zona 10, uno de los puntos donde se desarrolla la votación.

Elecciones fuera del campus

A diferencia de procesos anteriores, varias facultades trasladaron la elección de sus representantes a hoteles y centros privados en la capital.

Ciencias Jurídicas y Sociales y Ciencias Económicas votan en el Parque de la Industria.

Ingeniería lo hace en el Hotel Real InterContinental .

. Agronomía desarrolla su proceso en el Club Majadas.

Humanidades trasladó la jornada al Hotel Tikal Futura.

La elección se realiza este 18 de febrero en cinco facultades; las otras cinco votarán el próximo lunes 23.

¿Qué se elige y qué sigue?

La jornada corresponde a la primera fase del proceso para renovar la Rectoría: la integración del Cuerpo Electoral Universitario (CEU), conformado por representantes estudiantiles y docentes de las facultades, además de delegados de los colegios profesionales.

En esta primera fase, cada una de las 10 facultades de la Usac elige dos planillas:

Una planilla estudiantil, integrada por cinco estudiantes.

Una planilla de docentes titulares, integrada por cinco profesores.

Al finalizar el proceso en todas las facultades, se habrán designado 50 electores estudiantiles y 50 electores docentes.

A ellos se suman 70 profesionales elegidos por los 14 colegios profesionales, conformando así el CEU, integrado por 170 miembros.

Posteriormente, este cuerpo colegiado será el encargado de elegir al rector o rectora. La persona designada deberá asumir funciones el 1 de julio del 2026.

