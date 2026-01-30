Elección de rector de la Usac: colegios profesionales empiezan a convocar y definir fechas para elegir a sus representantes

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) dio inicio formal al proceso para elegir a su próximo rector al publicar, el 12 de enero de 2026, la convocatoria oficial al proceso electoral.

Con esta decisión del Consejo Superior Universitario (CSU), se activan las etapas para conformar el Cuerpo Electoral Universitario, instancia responsable de designar a la máxima autoridad de la casa de estudios superiores.

En este marco, los 14 colegios profesionales del país deberán elegir a cinco representantes cada uno, quienes integrarán dicho cuerpo electoral.

Para participar en la elección, los profesionales deben ser graduados o incorporados a la USAC, colegiados activos y no ejercer como catedráticos.

En este contexto, los colegios profesionales ya comenzaron a organizar y programar sus procesos electorales internos para elegir a sus representantes ante el Cuerpo Electoral Universitario.

Convocatoria del Colegio de Economistas, Contadores y Administradores

El Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas publicó el 30 de enero la convocatoria para elegir a sus representantes. Las votaciones se realizarán el 2 de marzo de 2026, de 8:00 a 18:00 horas, con centros de votación en las cabeceras de los 22 departamentos del país.

En caso de no obtenerse una mayoría absoluta, se convocará a segunda vuelta el 13 de marzo, entre las dos planillas con mayor votación, en el mismo horario y sedes.

Para votar o ser electos, los profesionales deben tener cuotas pagadas al mes de diciembre de 2025, tanto del colegio como del timbre profesional y auxilio póstumo. Quienes no cumplan con este requisito no aparecerán en el padrón electoral. Los colegiados inactivos podrán regularizar sus pagos hasta el 12 de febrero.

La inscripción de planillas estará abierta hasta el 11 de febrero, mientras que los representantes de mesa deberán inscribirse antes del 20 de febrero.

Para votar, los profesionales deberán identificarse con DPI, carné de colegio, licencia de conducir o pasaporte vigente.

Convocatoria del Colegio de Ingenieros de Guatemala

El Colegio de Ingenieros de Guatemala también publicó su convocatoria el 30 de enero, con elecciones programadas para el 2 de marzo de 2026, de 8:00 a 18:00 horas, en la sede central y sedes departamentales.

La inscripción de planillas se recibirá hasta el 20 de febrero, mientras que los centros de votación fueron publicados el 31 de enero. En caso de ser necesario, la segunda vuelta se realizará el 10 de marzo.

Podrán votar los colegiados activos graduados o incorporados a la USAC, quienes podrán pagar sus cuotas hasta el 20 de febrero. Para ejercer el voto deberán identificarse con DPI, licencia de conducir o pasaporte vigente.