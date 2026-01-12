CSU activa proceso para elegir rector de la USAC para el período 2026-2030

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) aprobó el lunes 12 de enero de 2026 la convocatoria oficial al proceso de elección de rector para el período 2026-2030.

La decisión, contenida en un acuerdo difundido por la casa de estudios, detalla que cada una de las 10 facultades deberá elegir sus cuerpos electorales de profesores y estudiantes conforme al calendario aprobado, mientras que los 14 colegios profesionales con representación en la USAC realizarán sus respectivas votaciones entre el 2 y el 6 de marzo de 2026.

Según el acuerdo, los electores deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en el Reglamento de Elecciones. Entre ellos se exige estabilidad laboral para los profesores y haber aprobado el ciclo anterior con un promedio mínimo de 70 puntos para los estudiantes.

El documento también estipula que, si en la primera convocatoria no se alcanza la mayoría requerida, se realizarán hasta dos nuevas rondas de votación. Además, será responsabilidad de las juntas directivas de cada facultad velar por el cumplimiento del proceso y notificar los resultados a la Comisión de Elecciones de la USAC.

Actualmente, el cargo de rector lo ocupa Walter Mazariegos, cuya administración ha sido señalada por diversos sectores, incluidos estudiantes y catedráticos, por presuntas irregularidades durante su elección en 2022, así como por decisiones que, según sus detractores, han afectado la autonomía y el funcionamiento académico de la universidad.

La elección final del rector será realizada por el Consejo Superior Universitario, en una única sesión pública, en la que los cuerpos electorales debidamente conformados emitirán su voto.