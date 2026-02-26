Planillas opositoras al rector Mazariegos tienen 12 cuerpos electorales de la Usac y el oficialismo 5

Con las últimas votaciones celebradas, la oposición al actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) elevó a 12 el número de cuerpos electorales obtenidos, mientras que cinco quedaron en manos de agrupaciones afines a la administración de Walter Mazariegos.

En el sector estudiantil, las planillas de oposición lograron integrar cuerpos electorales en las facultades de Ingeniería, Agronomía, Medicina, Ciencias Económicas, Veterinaria, Arquitectura y Ciencias Químicas y Farmacia. En tanto, cuatro cuerpos electorales de docentes también quedaron en manos de agrupaciones opositoras.

Del lado oficialista, estudiantes y docentes de Humanidades obtuvieron los votos necesarios para conformar sus cuerpos electores, al igual que estudiantes de Derecho, a los que se sumaron docentes de Agronomía.

El proceso de elección busca integrar 170 electores, quienes conforman el cuerpo electoral universitario encargado de elegir al rector. Estos electores se dividen en tres sectores —estudiantes, docentes y profesionales egresados—, y cada facultad o colegio profesional elige a sus representantes mediante votaciones internas.

Las votaciones continúan ahora con el sector de egresados, que representa otros cuerpos electorales aún por definirse y cuyas rondas están convocadas para iniciar el lunes 2 de marzo.

Impugnaciones y denuncias marcan proceso

En este contexto, agrupaciones de Agronomía, Arquitectura y Ciencias Químicas y Farmacia aún tienen pendiente la inscripción de sus planillas, que corresponden a grupos de oposición, para participar en las elecciones de los colegios profesionales.

En el caso de Arquitectura, la planilla “Dignidad y Transparencia” denunció que el Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos rechazó por unanimidad su inscripción al señalar supuestos “errores insubsanables” que, según los aspirantes, podían corregirse. Además, afirmaron que no fueron notificados oportunamente del rechazo del expediente ni se les informó sobre un plazo para subsanar la documentación.

A criterio de los representantes de distintas agrupaciones, estas acciones constituyen impedimentos para la participación electoral, así como retardos administrativos en los procesos de inscripción.

El Consejo Superior Universitario (CSU) tiene programado sesionar este jueves 26 de febrero, a las 18 horas, donde, según su agenda, tiene previsto conocer las distintas impugnaciones que han sido elevadas a ese órgano. En caso de que se entren a conocer los casos, se establecería si las planillas pudieron quedar inscritas y ser parte del proceso que se celebrará la próxima semana.

Durante las jornadas de votación ya realizadas —como en Arquitectura y Derecho— también se denunciaron inconsistencias en los padrones, con señalamientos de posibles duplicaciones de nombres o votos ya emitidos, lo cual quedó consignado como impugnaciones en las actas al cierre de las votaciones.

La semana pasada, las elecciones en Ciencias Químicas y Farmacia iniciaron con varias horas de retraso, luego de una denuncia por la presunta violación de las puertas de la decanatura y el robo de papeletas electorales en el edificio T-15.

Estudiantes denunciaron que las puertas de la decanatura fueron violentadas y que se sustrajeron papeletas electorales previo a las votaciones. (Foto Prensa Libre: Valeria)

El hecho derivó en una denuncia y en la presencia de agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, quienes recabaron evidencias para iniciar las investigaciones correspondientes.

Además, estudiantes de Ingeniería, a través de un abogado representante, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra cuatro integrantes de la Junta Directiva de esa facultad por ausentarse de la segunda vuelta de votaciones del 20 de febrero. La denuncia señala un posible incumplimiento de deberes, al no abrirse la sesión, lo que provocó que el proceso quedara aplazado de forma indefinida.

Una vez concluidas todas las convocatorias a votaciones, el proceso no finaliza automáticamente. La totalidad de los resultados deberá ser conocida y avalada —o eventualmente invalidada— por el Consejo Superior Universitario (CSU). A esto se suman los amparos y denuncias penales que ya han sido interpuestos y que podrían incidir en el desarrollo final del proceso.

Con 12 cuerpos electorales en manos de la oposición, frente a cinco del oficialismo y 14 aún por elegirse, el actual rector necesitaría al menos 21 de los 31 cuerpos electorales para lograr su reelección.

