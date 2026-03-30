Elección de rector de la Usac: Sala suspende amparo presentado por cuerpos electorales; estudiantes manifiestan en zona 10

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que este lunes 30 de marzo un grupo de manifestantes bloquea el paso en dos carriles de la sexta avenida y 6a. calle, zona 10.

Añadió que la manifestación afecta el tránsito en la 12 avenida, zona 5 y, por lo tanto, la incorporación hacia el bulevar Vista Hermosa.

Como vías alternas, Montejo recomienda la avenida Reforma, zona 9; además, la 6a. avenida, zona 4 y zona 9.

Agregó que los manifestantes se encuentran frente a las instalaciones del Organismo Judicial.

Indicó que el grupo presenta una serie de peticiones relacionadas con el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos.

Pidió a los automovilistas usar rutas alternas, ya que el tránsito podría complicarse en la zona 1. También manifiestan representantes de distintas organizaciones.

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¿Por qué manifiestan?

De acuerdo con una convocatoria, convocó para un plantón para presionar de que se resuelvan los amparos que garantizan la participación de los cuerpos electorales para elección de rector.

Según Guatemala Visible, la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendió un amparo presentado por siete cuerpos electorales estudiantiles, por medio del cual buscaban que se garantice la acreditación de los integrantes electos.

Los magistrados de la sala consideraron que "el procedimiento electoral universitario se encuentra en desarrollo regular dentro de la fase administrativa correspondiente", añadió la información.

Hasta ahora, el Consejo Superior Universitario solo ha aprobado 8 de 29 cuerpos electorales, a nueve días de la elección final del rector de la Usac.

Manifestantes bloquean 2 carriles de 6 avenida 6 calle zona 10.



⚠️ Afecta tránsito de 12 avenida zona 5 y por lo tanto la incorporación hacia bulevar Vista Hermosa.



Vías alternas: Avenida Reforma zona 9, además la 6 avenida zona 4 y zona 9.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT… pic.twitter.com/Ao8MvoRyZc — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 30, 2026

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