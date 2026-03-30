Elección de rector de la Usac: Sala suspende amparo presentado por cuerpos electorales; estudiantes manifiestan en zona 10

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Elección de rector de la Usac: Sala suspende amparo presentado por cuerpos electorales; estudiantes manifiestan en zona 10

La PMT reporta una manifestación en la zona 10 y recomienda usar rutas alternas; estudiantes manifiestan por la elección de rector de la Usac.

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PROTESTA EN ZONA 10. CASO RECTOR USAC

Estudiantes de la Usac manifiestan en la zona 10 por tema de elección de rector. (Foto Prensa Libre: captura de video de Montejo)

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que este lunes 30 de marzo un grupo de manifestantes bloquea el paso en dos carriles de la sexta avenida y 6a. calle, zona 10.

Añadió que la manifestación afecta el tránsito en la 12 avenida, zona 5 y, por lo tanto, la incorporación hacia el bulevar Vista Hermosa.

Como vías alternas, Montejo recomienda la avenida Reforma, zona 9; además, la 6a. avenida, zona 4 y zona 9.

Agregó que los manifestantes se encuentran frente a las instalaciones del Organismo Judicial.

EN ESTE MOMENTO

EN FOTOGRAFIA: (IZ A DE) BERNARDO ARÉVALO DE LEON El presidente guatemalteco revela que la delegación empresarial que acompaña a Frank-Walter Steinmeier se especializa en tecnología, energías renovables y el sector agrícola. Tambien incluyó temas como el aporte de la cooperación alemana desde la década de los años 70 en Guatemala, en programas de fortalecimiento institucional, el medio ambiente, la protección del patrimonio cultural, la reducción de la pobreza, así como el ámbito académico. foto Byron Rivera 17/03/2025

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Indicó que el grupo presenta una serie de peticiones relacionadas con el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos.

Pidió a los automovilistas usar rutas alternas, ya que el tránsito podría complicarse en la zona 1. También manifiestan representantes de distintas organizaciones.

Para leer más: OEA alerta riesgos en la elección del rector de la USAC si no se acredita a todos los cuerpos electorales

¿Por qué manifiestan?

De acuerdo con una convocatoria, convocó para un plantón para presionar de que se resuelvan los amparos que garantizan la participación de los cuerpos electorales para elección de rector.

Según Guatemala Visible, la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendió un amparo presentado por siete cuerpos electorales estudiantiles, por medio del cual buscaban que se garantice la acreditación de los integrantes electos.

Los magistrados de la sala consideraron que "el procedimiento electoral universitario se encuentra en desarrollo regular dentro de la fase administrativa correspondiente", añadió la información.

Hasta ahora, el Consejo Superior Universitario solo ha aprobado 8 de 29 cuerpos electorales, a nueve días de la elección final del rector de la Usac.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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