Donantes del G13 exigen transparencia en elección de rector de la Usac y respeto a la institucionalidad

Los miembros del Grupo de Donantes G13 reafirmaron este lunes 30 de marzo su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, y expresaron su interés en el desarrollo de las elecciones de segundo grado que se realizan en el 2026, incluido el proceso para elegir rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

En una declaración pública, el grupo destacó que la Usac, como única universidad estatal del país, cumple funciones académicas y científicas clave, con proyección internacional mediante vínculos con universidades de países del G13. Además, subrayó que su papel incide en distintos ámbitos de la vida política nacional.

Los donantes señalaron que la credibilidad institucional de la universidad es fundamental para la sociedad guatemalteca, por lo que consideraron que las elecciones internas representan una oportunidad para evidenciar un ejercicio democrático con participación plena de los representantes elegidos por la comunidad universitaria.

En ese contexto, instaron a evitar las disfuncionalidades observadas en procesos anteriores y a garantizar condiciones que permitan un desarrollo ordenado, libre y democrático.

El G13 es una instancia de coordinación entre países, agencias bilaterales y multilaterales, formada por Canadá, Alemania, Italia, España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y organismos multilaterales como la Unión Europea, la OEA y el sistema de Naciones Unidas.

Detalles

La antesala para la elección de rector de la Usac, prevista para el 8 de abril, avanza entre acciones legales, toma de instalaciones y denuncias de irregularidades, lo que abre distintos escenarios: desde la reelección de Walter Mazariegos hasta una eventual sucesión o un proceso que podría generar nuevos cuestionamientos sobre la continuidad en el cargo.

La elección no es directa. El rector es elegido por un cuerpo electoral integrado por representantes de estudiantes, docentes y profesionales egresados, organizados en 34 cuerpos electorales que designan a cinco personas cada uno, para un total de 170, los cuales deben ser acreditados por el Consejo Superior Universitario (CSU) antes de la votación.

De esos 34 cuerpos en disputa, 21 fueron ganados por sectores de oposición, ocho por el grupo afín a Mazariegos, uno por otro candidato y cinco procesos permanecen en pausa, lo que convierte la acreditación en un punto clave que puede inclinar el resultado final.

Hasta ahora, el CSU solo ha aprobado ocho cuerpos electorales, a nueve días de la elección final del rector de la Usac.

Este lunes 30 de marzo hubo un plantón en los carriles de la Sexta Avenida y 6a. calle, zona 10, para presionar por la resolución de los amparos que garantizan la participación de los cuerpos electorales en la elección de rector.

Según Guatemala Visible, la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendió un amparo presentado por siete cuerpos electorales estudiantiles, mediante el cual buscaban que se garantizara la acreditación de los integrantes elegidos.

Los magistrados de la sala consideraron que “el procedimiento electoral universitario se encuentra en desarrollo regular dentro de la fase administrativa correspondiente”, añade la información.