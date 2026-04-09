Reelección de Mazariegos abre primer reto para la nueva CC entre denuncias de fraude

La reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac para el período 2026-2030 es, desde ya, uno de los primeros desafíos de la próxima magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), de acuerdo con los grupos de oposición universitaria, organizaciones y algunos diputados.

La nueva CC, que tomará posesión el próximo 14 de abril, se integra por tres magistrados titulares sin experiencia en ese tribunal y dos más que continuarán en el cargo tras conseguir la reelección.

La actual CC no resolvió un amparo con el que la oposición universitaria buscaba aplazar la elección del rector de la Usac, bajo el argumento de que había riesgo de fraude ante la falta de acreditación de todos los cuerpos electorales.

Mazariegos, al igual que hace cuatro años, consiguió el cargo en un proceso rodeado de dudas, que generó protestas sociales, acciones legales y acusaciones de un nuevo fraude electoral en la Usac.

La sesión en donde fue electo rector se compuso de 52 electores de los 75 acreditados. La oposición, en un intento por frenar su continuidad en el cargo, intentó, sin éxito, romper el quorum y abandonó el salón.

El rector obtuvo 50 votos a favor y dos electores se abstuvieron, resultado que fue oficializado mediante un comunicado, sin que ninguna autoridad universitaria emitiera pronunciamiento público.

Estudiantes, docentes, egresados, organizaciones sociales y políticos se apostaron en los alrededores de un hotel en Antigua Guatemala donde se realizó el acto, y anunciaron que los escenarios legales quedarán en manos de la futura CC.

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Estudiantes y miembros de la sociedad civil protestan frente al hotel Santo Domingo, en Antigua Guatemala, donde se llevó a cabo la elección del rector de la Usac. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

USAC-DIRE: vienen más acciones

El movimiento USAC, Dignidad y Resistencia (USAC-DIRE) realizó un acto simbólico, afuera del hotel, en el que los electores que debían ser acreditados por el CSU votaron para elegir a su rector.

Los resultados fueron contundentes. Walter Mazariegos ni siquiera figuró como opción y la victoria fue para Rodolfo Chang, el candidato a rector de la oposición.

Pero, a pesar de que este acto no tiene efecto legal, la estrategia de USAC-DIRE es clara: buscarán anular el proceso.

“Es nulo de pleno derecho. Es evidente que esto no se va a sostener. Confío en que la CC esta vez va a dictaminar contundentemente sobre la ilegalidad de este evento. Hoy, en el pleno que tuvieron, incluso el rector se atrevió a decir que no tenían conocimiento de los amparos”, dijo el abogado Aníbal García, integrante del movimiento.

A la fecha, la CC no resolvió un amparo que buscaba cambiar la fecha de la elección, pero eso no será impedimento para que la oposición trate de anularla y celebrar comicios democráticos.

“Esta vez vamos con más amparos, con más recursos legales, porque alguien tiene que escuchar. Y en este caso yo le pido a la CC que resuelva el amparo que tiene en sus manos. Que se dé cuenta de que este es un tema de país, que se dé cuenta de que este es un tema que tiene que ver con la Constitución”, añadió el abogado.

Estudiantes y sociedad civil bloquean el ingreso a Antigua Guatemala en rechazo a la reelección de Walter Mazariegos, que consideran fraudulenta. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

A la expectativa

Las organizaciones que integran Alianza por las Reformas también se pronunciaron tras la reelección de Walter Mazariegos, e indicaron que la estrategia, que calificaron de “fraude”, ya se veía venir.

“Lo primero es que era un guion previsto, era algo anunciado; en efecto, se materializó el fraude que se preveía. Por otra parte, el triste papel de las Cortes, que realmente no hicieron cumplir la legalidad ni defendieron la democracia en la USAC”, dijo Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas.

La acción, que califican de “antidemocrática”, llegará a otros procesos académicos, lo que minará la legitimidad de la USAC, que ya está en duda por la elección de rector, considera Muñoz.

“Esto se va a extender a las facultades, a centros universitarios y a escuelas no facultativas. Es decir, esto será la continuación de cuatro años más de una universidad sin elecciones, sin representatividad y sin democracia”, explicó.

Pero Alianza por las Reformas advierte que la batalla legal por el rescate de la USAC llegará hasta la CC, aunque existen dudas sobre el papel que asumirá la futura magistratura.

“La verdad, estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Sabemos que hay un 2-2 definido, un tercer voto que en el caso de la USAC no parece tan dilemático como en otros. Así que vamos a estar al pendiente, porque en ocho días asume la nueva Corte”, señaló.

Carteles colocados en el hotel Santo Domingo expresan el rechazo de manifestantes a la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Cuestionan a Arévalo

Algunos políticos también llegaron a Antigua Guatemala, entre ellos diputados que buscan crear el partido político Raíces. Acompañaron a los estudiantes en un intento por ingresar al hotel, pero obtuvieron respuesta del equipo de seguridad del establecimiento.

El diputado Samuel Pérez, líder de Raíces, declaró que el proceso no ha concluido y añadió que la elección que dejó la reelección de Mazariegos no tiene validez ni legitimidad.

“Una elección sucede cuando están todos los electores y cuando se acredita a todos. Eso que ocurrió es completamente ilegítimo, es completamente ilegal y se tiene que accionar por todas las vías legales y también políticas para que no se asuma una rectoría nuevamente fraudulenta”, comentó el congresista.

Pérez y diputados afines a Raíces buscan que el presidente Bernardo Arévalo intervenga en la USAC, pero el ala oficialista de Movimiento Semilla rechazó la propuesta.

Considera que el presidente Bernardo Arévalo pudo hacer más en el proceso de rescate de la USAC. “Yo creo que sí hay alguna responsabilidad para el resguardo de la vida y la integridad física de las personas que están aquí, por lo menos. Y de ahí se podrían hacer muchas cosas. Nosotros por eso propusimos esta iniciativa”.

Cuando el diputado fue cuestionado sobre si el presidente Arévalo fue débil, respondió: “Pues yo diría que él tomó una decisión de resguardar el camino institucional cuando esta es una batalla política”.

El presidente Arévalo se pronunció antes de la elección de rector y negó algún tipo de negociación a favor de Mazariegos. Indicó también que daría seguridad a los manifestantes, pero varias horas después de la reelección de Mazariegos, el mandatario aún no ha emitido pronunciamiento.