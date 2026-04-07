“El cierre de la universidad es para prohibir nuestra organización”: estudiantes exigen normalizar actividades tras disturbios y reapertura en la Usac

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó la crisis en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde estudiantes denunciaron ataques desde el interior del recinto ocupado por encapuchados, exigieron el ingreso a la universidad y vincularon el cierre con el proceso de elección de rector previsto para este 8 de abril.

Momentos de alta tensión se registraron este martes 7 de abril en los accesos del campus central de la Usac, cuando estudiantes de distintas facultades intentaron acercarse a los portones para exigir el ingreso al centro universitario, que permanecía cerrado tras la toma atribuida por universitarios a un grupo de encapuchados.

Según lo expuesto durante el programa, los manifestantes denunciaron el lanzamiento de piedras, bombas artesanales y gas pimienta desde el interior del recinto. En ese contexto, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar; sin embargo, de acuerdo con lo relatado por estudiantes y por el reporte presentado en el espacio televisivo, indicaron que solo podían actuar contra quienes permanecían fuera del campus y no contra las personas que estaban dentro de las instalaciones.

Exigencias y efectos

Durante la cobertura y en los testimonios recogidos en el programa, estudiantes de distintas unidades académicas expusieron que el cierre afecta de forma directa la academia, la atención a pacientes y las prácticas universitarias.

Uno de los señalamientos difundidos fue: “El cierre de la universidad es precisamente para prohibir nuestra organización”.

Otro estudiante afirmó que, tras la crisis arrastrada en la casa de estudios, “la academia de nuestra universidad se está cayendo”.

Además, denunciaron que parte del estudiantado migró a otras universidades por la falta de condiciones para continuar con su formación. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En el caso de Odontología, los universitarios indicaron que más de dos mil pacientes mantenían tratamientos activos que quedaron suspendidos por el cierre repentino.

En palabras de una de las voces recogidas en el programa, “estudiantes de odontología migraron a otra universidad, haciendo sacrificio económico con deudas grandes”.

Por aparte, estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia advirtieron que dentro del campus permanecen al menos 295 animales utilizados para prácticas académicas y atención clínica, entre estos vacas lecheras, toros, cabras, ovejas, cerdos, conejos, aves, peces y plantas. Según su denuncia, esos animales corren riesgo si no reciben alimentación y cuidados médicos.

En medio de esas acciones, estudiantes consultados responsabilizaron al actual rector, Walter Mazariegos, de la tensión alrededor del campus, en el contexto de la elección prevista para el 8 de abril. Uno de ellos declaró:

“Nuestra intención es ir a acuerpar a los compañeros que buscan elegir con democracia”.

Expertos cuestionan el cierre y el alcance de la autonomía

Los analistas centraron su intervención en el alcance de la autonomía universitaria, la legitimidad del proceso y las consecuencias del cierre del campus para la comunidad estudiantil y para la población que recibe servicios de la universidad.

La jornada del 7 de abril en la Usac estuvo marcada por enfrentamientos en los accesos, denuncias de agresiones desde el interior y cuestionamientos por el cierre del campus antes de la elección de rector (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo). .

Una de las frases más contundentes fue:

“No es un Estado dentro de otro Estado; es una universidad que está en Guatemala”.

Con esa afirmación, uno de los analistas sostuvo que la autonomía de la Usac es administrativa y no equivale a una separación del orden institucional del país.

En esa misma línea, el panel remarcó que “el poder siempre tiene que recaer en los estudiantes”, al considerar que la universidad pública existe para brindar oportunidades de desarrollo y que su funcionamiento se sostiene con recursos aportados por la población.

Los analistas también subrayaron el impacto de la virtualidad anunciada para los próximos meses. En el programa se indicó que esa medida afecta carreras que requieren prácticas presenciales y servicios a la ciudadanía.

Otra de las frases expuestas en el panel fue:

“Aquí definitivamente ya estaban organizados”, en referencia a los hechos de violencia reportados en los accesos del campus.

Los analistas coincidieron en que la elección del rector, prevista para este 8 de abril, se desarrolla en un ambiente de fuerte tensión institucional, con reclamos estudiantiles, denuncias de fraude y exigencias para que el proceso sea libre y transparente.

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