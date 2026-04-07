Estudiantes derriban portón en la Usac tras cierre de accesos por encapuchados

Luego de varias horas de tensión por el cierre de las entradas al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la zona 12 de la capital, estudiantes habilitaron el paso tras derribar uno de los portones de ingreso por el Periférico, donde grupos de encapuchados lanzaban bombas desde el interior de la casa de estudios, informaron este martes 7 de abril fuentes oficiales .

Estudiantes informaron que harán guardia y que una comisión ingresó al campus para agilizar la salida de las personas que están en la sede.

Agregaron que habrá una asamblea de estudiantes para decidir el rumbo de las acciones en las próximas horas.

Señalan que el responsable de la tensión en la Usac es el actual rector, Walter Mazariegos, quien buscará la reelección.

“Walter Mazariegos trajo a sus grupos de choque para que atacaran al estudiantado, y creemos que la seguridad está criminalizando a los compañeros”, dijo uno de los estudiantes que participó en el movimiento para abrir la Usac.

Otro estudiante dijo que, de los 21 cuerpos electorales que ganaron, solo dos han sido reconocidos, lo que beneficia la reelección de Mazariegos.

“Nuestra intención es ir a acuerpar a los compañeros que buscan elegir con democracia”, señaló el estudiante.

Los incidentes en la Usac se dan en el contexto de la elección de rector de esa casa de estudios, prevista para el miércoles 8 de abril.

Varias organizaciones nacionales e internacionales han solicitado a las autoridades guatemaltecas garantizar un proceso de elección de rector libre y transparente.