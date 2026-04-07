Arévalo ordena a la PNC garantizar seguridad de estudiantes de la Usac por incidentes en campus central

El presidente Bernardo Arévalo ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) movilizarse para garantizar la seguridad en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en medio de los incidentes vinculados con la elección de rector, informó este martes 7 de abril el mandatario en sus redes sociales.

“Como lo he dicho, he ordenado que la Policía Nacional Civil se movilice para garantizar la seguridad de los estudiantes, resguardar el orden público y cuidar el proceso electoral autónomo de la Usac”, escribió Arévalo.

El mandatario calificó como preocupante la situación en la casa de estudios y destacó su relevancia para el país. “La Universidad de San Carlos es muy importante para el destino de nuestro país, y la situación que vemos es preocupante”, afirmó.

El gobernante también señaló responsabilidades dentro y fuera de la universidad. “De la comunidad sancarlista y autoridades universitarias depende defender el legado de lo público. Y en las cortes recae el deber de resguardar la institucionalidad y la democracia”, añadió.

Asimismo, resaltó el papel histórico de la universidad pública en Guatemala. “La historia de Guatemala está escrita de la mano de la universidad pública, porque ha sido una historia de resistencia y dignidad, de lucha por la justicia y la verdad”, expresó.

El presidente concluyó con un llamado al fortalecimiento institucional. “Nuestro país merece instituciones fuertes, limpias y que le devuelvan al pueblo lo que es del pueblo”.

Tensión en el campus

Los pronunciamientos del mandatario ocurren en un contexto de tensión en el campus central de la Usac, en la zona 12 de la capital, donde se registraron incidentes relacionados con el proceso de elección de rector, previsto para el miércoles 8 de abril.

Luego de varias horas por el cierre de los accesos, estudiantes habilitaron el paso tras derribar uno de los portones de ingreso por el Periférico. En el interior de la casa de estudios, grupos de encapuchados lanzaban bombas, según fuentes oficiales.

Estudiantes informaron que mantendrán vigilancia en el campus y que una comisión ingresó para agilizar la salida de las personas que permanecían en el lugar.

También indicaron que convocarán a una asamblea para decidir las acciones a seguir en las próximas horas.

Algunos estudiantes señalaron como responsable de la tensión al actual rector, Walter Mazariegos, quien buscará la reelección.

“Walter Mazariegos trajo a sus grupos de choque para que atacaran al estudiantado, y creemos que la seguridad está criminalizando a los compañeros”, dijo uno de los estudiantes.

Otro estudiante afirmó que, de los 21 cuerpos electorales que ganaron, solo dos han sido reconocidos, lo que —según su versión— favorece la reelección de Mazariegos.

“Nuestra intención es ir a acuerpar a los compañeros que buscan elegir con democracia”, señaló.

Además, organizaciones nacionales e internacionales han solicitado a las autoridades guatemaltecas garantizar un proceso de elección libre y transparente.