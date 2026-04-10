Presidente urge a las Cortes resolver denuncias sobre proceso de elección en la Usac

Un llamado a las cortes y a las entidades del sector justicia para que resuelvan los recursos y las acciones legales que han sido interpuestos en contra de la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac) fue realizado por el presidente Bernardo Arévalo durante una conferencia de prensa este viernes en Retalhuleu.

El mandatario fue abordado acerca del tema y aseguró que desde el Ejecutivo se mantienen “atentos” acerca de la situación. También indicó que es necesario que las cortes puedan solventar estas acciones legales que puedan surgir en torno a posibles vicios e irregularidades ocurridas en el proceso de elección.

"A lo largo de todo este proceso último de elección de autoridades ha habido una serie de denuncias, no únicamente el día de la elección sino a lo largo de las distintas fases del proceso, denuncias sobre distinto tipo de vicios o de problemas que lo que hacen es que empañan y cuestionan la legitimidad de estos procesos y que hacen necesario que los órganos jurisdiccionales, las cortes conozcan y resuelvan lo antes posible las denuncias que han sido presentadas y que deriven, en caso de que sea necesario, las medidas correspondientes. Reiteramos el llamado a los órganos jurisdiccionales, al sector justicia, a las cortes, para que resuelvan y conozcan la larga serie de denuncias que han sido interpuestas alrededor de irregularidades o vicios que pudieran haberse cometido en el marco de cada uno de los distintos pasos de este proceso”, afirmó.

Arévalo aseguró que es por medio de estas acciones legales que las entidades del sector justicia podrán identificar qué fue lo que sucedió y, de esa cuenta, tomar las medidas respectivas en cuanto a este procedimiento realizado en la Usac, el cual calificó como “frustrante”.

“Esta acción judicial es la que va a lograr identificar qué es lo que ha pasado y en caso de que sea necesario que se tomen las medidas correspondientes para terminar con esta situación que es tan frustrante, no solo para los sancarlistas sino para todo el país”, puntualizó.

Arévalo aseguró que se han girado instrucciones a la Policía Nacional Civil por parte del Ministerio de Gobernación para resguardar la integridad de todos los estudiantes y personas que manifiesten su inconformidad en contra de los resultados de la elección en la Universidad de San Carlos.

"Nosotros adicionalmente lo que estamos haciendo es claramente cumpliendo con el principio de proteger a la comunidad sancarilista ante cualquier intento de utilizar la violencia para coaccionar o intimidar. La Policía Nacional Civil ha recibido instrucciones del Ministro de Gobernación para posicionarse de una manera en donde se permita tener la capacidad de reaccionar inmediatamente ante cualquier intento que haya de esta naturaleza en los alrededores de la Universidad de San Carlos y en los lugares en donde tengan lugar estos eventos, como donde fue la elección reciente en la antigua Guatemala. Y las instrucciones son las de no permitir que haya ningún uso de violencia ni de coacción contra cualquier persona, ni

que se limite el derecho a la manifestación pacífica" aseveró.

Mensaje de solidaridad

El presidente reiteró su "solidaridad, empatía y preocupación" con la comunidad universitaria y la ciudadanía ante los hechos ocurridos.

“El mensaje solo puede ser uno de solidaridad y empatía, de preocupación por la situación que está sucediendo, de determinación para tomar las acciones que legalmente nos corresponde como organismo Ejecutivo y que limitan lo que podemos hacer en ciertas áreas, pero nos permiten, por ejemplo, tomar las medidas necesarias para proteger de ataques y coacciones violentas a cualquier persona que esté manifestando pacíficamente su desacuerdo con lo que sucede. Nosotros seguimos atentos, estamos trabajando con el Ministerio de Gobernación, estamos dedicados a esta situación”, puntualizó.

Visita a Retalhuleu

El presidente estuvo de visita desde el pasado jueves en Retalhuleu como parte de las giras departamentales “A tu Tierra”, en donde sostuvo reuniones con los alcaldes del departamento, gobernadores y autoridades de otras entidades de Gobierno para definir las acciones y los planes en infraestructura, salud, seguridad y educación, entre otros temas, que serán implementados en la región.

Arévalo también realizó la instalación del Gobierno Departamental en Retalhuleu, con el que se pretende fortalecer la presencia institucional y mejorar la comunicación entre las autoridades locales por medio de una gestión pública mucho más eficiente y acorde a las necesidades de los habitantes.

Retalhuleu es el séptimo departamento en el que se instala el Gobierno Departamental. Los otros seis departamentos en donde ha sido implementado son: Santa Rosa, Sacatepéquez, Petén, Alta Verapaz, San Marcos y Chiquimula.

Arévalo también fue acompañado en su gira por la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, con quien supervisó avances en proyectos de mejoramiento y movilidad vial en las localidades de Nueva Cajolá y Champerico. Arévalo también estuvo presente en la inauguración de la clínica médica de la PNC ubicada en la comisaría 34 en la cabecera departamental de Retalhuleu.

Ruta Cito 180

Durante la conferencia de prensa, la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, dio a conocer algunos detalles relacionados con los trabajos que se realizan para habilitar la ruta Cito, que comunica Retalhuleu con Quetzaltenango.

Según indicó la titular de la cartera de Comunicaciones, se han sostenido conversaciones con la empresa encargada para que los trabajos de habilitación de la ruta puedan concluir, a más tardar, en la última semana de mayo.

“Hemos hablado con la empresa para que los trabajos puedan reducirse en su tiempo, aunque la empresa tiene un tiempo contractual hasta junio, que estos puedan ser finalizados en la última semana de mayo”, afirmó.

La funcionaria también reconoció que existen atrasos, pero no por responsabilidad de la empresa, sino por las pausas que se han realizado en los trabajos para garantizar la seguridad del personal.

“Nos hemos retrasado, pero no ha sido una situación de la empresa. La empresa ha estado permanentemente en el lugar, pero por ciertas situaciones que nos hemos visto obligados por momentos a parar en seguridad de nuestro personal”, afirmó.

También comentó que, gracias a la mediación de la Gobernación y los vecinos, se pudo firmar un acta en la que se permite utilizar varias rutas alternas, mientras se solventa la situación en la ruta Cito 180.

“Ahorita tenemos nosotros tres rutas alternas a la carretera principal de la Cito 180. Tenemos la del paso alterno uno que es Tierra Colorada. Paso alterno dos, Montaña Rusa y paso tres Finca Alicia hasta Nuevo Palmar. Por el momento, la ruta de Montaña Rusa solo tiene una dirección, que es el paso para el transporte de carga por la pendiente”, concluyó la funcionaria.