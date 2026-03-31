Crisis por derrumbe en ruta Cito Zarco desata choques entre pobladores y transportistas

La crisis provocada por el colapso de la ruta Cito Zarco escaló este martes 31 de marzo a enfrentamientos entre pobladores y transportistas en el kilómetro 189.5, jurisdicción de San Felipe, Retalhuleu, donde permanece interrumpido el paso hacia Quetzaltenango.

El conflicto surgió luego de que el segundo paso provisional colapsara por las lluvias recientes, lo que dejó incomunicado este tramo clave entre la costa sur y el occidente del país.

La situación se agravó cuando el paso alterno habilitado en el sector El Campo, aldea Tierra Colorada, fue cerrado por vecinos, luego de que el propietario del terreno decidiera cobrar el paso a los vehículos por daños en su propiedad.

Decenas de transportistas quedaron varados desde el día anterior, con filas de hasta tres kilómetros, en su mayoría de transporte pesado, lo que incrementó la tensión en el área.

Ante la falta de una vía habilitada, conductores bloquearon el ingreso y egreso de la comunidad como medida de presión para exigir el uso del primer paso alterno. La acción derivó en enfrentamientos verbales y físicos entre vecinos y pilotos.

“Quedamos varados desde ayer, para nosotros es complicado quedarnos aquí; lamentablemente tuvimos que bloquear el paso para que nos escucharan. Solo queremos llegar a nuestros destinos”, expresó el transportista Franco de León.

Tras varias horas de diálogo, autoridades departamentales mediaron en el conflicto y lograron un acuerdo temporal.

Los vecinos accedieron a habilitar el paso durante algunas horas para aliviar la congestión vehicular; sin embargo, la ruta continuará cerrada durante los próximos días de Semana Santa, según confirmaron las autoridades.

El cierre también impacta la economía local y el turismo. Carlos Rezzio, integrante de Guatemágica, indicó que la falta de conectividad terrestre ha reducido la llegada de visitantes.

“El mayor problema que tenemos es la conectividad terrestre. La ruta Cito Zarco es fundamental porque conecta al occidente del país; esperábamos turistas de Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos, que representan entre un 40% y 50% del flujo turístico”, señaló.

Añadió que la caída del paso provisional y el fallo de las rutas alternas complican el panorama. “Ninguna de las rutas alternas está funcionando: una colapsó por la lluvia y la otra presenta daños en calles comunitarias”, afirmó.

Según el sector turístico, la actividad ha disminuido alrededor del 35%, con cancelaciones en hoteles y restaurantes, lo que se suma al aumento en el precio del combustible.

Mientras tanto, autoridades evalúan habilitar un nuevo acceso a través de una finca privada en la misma aldea, como medida emergente para restablecer parcialmente la conectividad.

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