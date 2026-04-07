Estudiantes de la Usac piden al Mingob resguardar campus tras disturbios previos a elección de rector

Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) pidieron este martes 7 de abril al Ministerio de Gobernación (Mingob) resguardar el campus central para evitar que sea tomado nuevamente, tras una jornada de disturbios en el marco del proceso de elección de rector, prevista para el miércoles 8 de abril.

Durante una conferencia de prensa luego de haber derribado un portón, los universitarios aseguraron que no buscan tomar las instalaciones, sino mantenerlas abiertas para retomar las clases presenciales y garantizar el acceso de estudiantes, docentes y trabajadores.

Los estudiantes indicaron que el campus permaneció cerrado y que este día ingresaron para habilitarlo nuevamente. Además, denunciaron que la falta de acceso afectó actividades académicas y servicios, como la atención en clínicas de odontología y el cuidado de animales en la granja universitaria.

En ese contexto, solicitaron al Mingob que despliegue fuerzas de seguridad en el perímetro del campus, sin ingresar a las instalaciones, para prevenir nuevas ocupaciones.

“Que envíen fuerzas de seguridad a lo externo del campus central y que sean ellos los encargados de cuidar que nadie vuelva a tomarlo”, indicaron.

Los universitarios también responsabilizaron a las autoridades de Gobernación de garantizar la seguridad en los alrededores y evitar hechos de violencia como los ocurridos durante la jornada, en la que, según señalaron, se registraron incidentes con artefactos incendiarios.

El pronunciamiento se da en medio de la elección a rectoría de la Usac, programada para el miércoles 8 de abril en Antigua Guatemala, proceso que ha generado tensiones y señalamientos de irregularidades por parte de distintos sectores universitarios.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación reiteró en un comunicado que respeta la autonomía universitaria, por lo que las controversias deben resolverse en primera instancia por las autoridades de la casa de estudios y, en última, por los órganos jurisdiccionales competentes.

La cartera también aseguró que garantizará el orden público y advirtió que no permitirá acciones que alteren la seguridad o vulneren derechos, conforme a los protocolos de la Policía Nacional Civil.