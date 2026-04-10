Misión de la UE y Canadá se pronuncian sobre reelección de Walter Mazariegos

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea (UE) expresó su preocupación por las irregularidades y hechos de violencia durante la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Por medio de un comunicado, este viernes 10 de abril, la UE llamó a garantizar derechos, transparencia y respeto a la institucionalidad.

La Misión reiteró su preocupación porque esta elección se llevó a cabo en un clima de alta tensión, con episodios de violencia y cuestionamientos sobre su legitimidad.

Señaló la exclusión de 17 de los 34 cuerpos electorales que legalmente debían participar en este proceso, en el que Walter Mazariegos fue reelecto rector en una jornada tensa en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

“Su exclusión se dio con base en argumentos legales débiles y sin que hubiese posibilidad o tiempo para subsanar los supuestos errores”, indicó.

Agregó: “La Misión lamenta que las preocupaciones expresadas en su comunicado del 31 de marzo sobre los intentos de manipular la elección se hayan confirmado”.

Afirmó que diversos actores priorizaron el uso de instrumentos jurídicos para exigir la regularización del proceso de elección y garantizar el ejercicio del derecho al voto de los cuerpos electorales. Sin embargo, la falta de una resolución oportuna por parte de los órganos jurisdiccionales contribuyó a provocar frustración e incertidumbre durante el día de la elección.

Afirmó que la Misión fue testigo de actos de violencia, incluido el uso de sustancias químicas, armas de fuego y agresiones físicas contra personas que manifestaban su rechazo a una elección marcada por irregularidades.

La Misión remarcó que el derecho de reunión pacífica forma parte de los derechos humanos consagrados por la Constitución Política de Guatemala, así como en los instrumentos internacionales ratificados por el país. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se garantice el pleno ejercicio de este derecho.

Usac desempeña papel clave

Destacó la Misión que, por mandato constitucional, la Usac desempeña un papel clave en la institucionalidad del país, ya que tiene incidencia directa en más de 70 instituciones estatales; además, administra una parte significativa del presupuesto nacional y tiene la responsabilidad de formar a generaciones de profesionales fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural del país.

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“La actual situación en la universidad pone en riesgo su prestigio y credibilidad”, advirtió.

Indicó que toma nota de la existencia de recursos legales aún pendientes de resolución. “La forma en que estos se atiendan será determinante para la recuperación y el fortalecimiento de la institucionalidad de la Usac. La Misión anima a las autoridades jurisdiccionales a ejercer su función con independencia, objetividad y celeridad”, agregó.

Canadá también se pronuncia

La Embajada de Canadá en Guatemala publicó en X que Canadá se une a la condena de la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos ante la falta de un proceso transparente y democrático en la elección del rector de la Usac.

“Hacemos un llamado para que la situación actual de la elección a rector pueda encausarse con transparencia, certeza y regularidad”.

Proceso de elección de fiscal

En otro tema, la Misión de Acompañamiento de la UE se pronunció respecto de la Comisión de Postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público. Resaltó que la realización de entrevistas y la publicidad general del proceso son elementos que contribuyen a reforzar su credibilidad.

Asimismo, señaló que estos contribuyen a generar un debate público constructivo sobre la relevancia, rol y expectativas de trabajo de la Fiscalía.

“La Misión anima a que se mantenga el espíritu y compromiso con la transparencia, particularmente en la conformación de la nómina final, que debería incluir a los candidatos que cumplan con el perfil y con los méritos de idoneidad, capacidad y honradez”, concluyó.