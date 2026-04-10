Usac reanuda actividades en medio de inconformidad de estudiantes tras la reelección de Walter Mazariegos

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) informó que este viernes 10 de abril se reanudaron las actividades en el campus central, zona 12.

Indicó a estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicios que se iniciarán actividades normales, según los requerimientos de cada unidad académica y administrativa.

Explicó que el ingreso al campus se efectúa únicamente por el acceso sobre la avenida Petapa.

Sin embargo, algunas unidades continúan en clases virtuales, y las presenciales se reanudarán de forma paulatina.

Recordó que el Consejo Superior Universitario (CSU) acordó que, a partir del 6 de abril, las actividades administrativas y académicas serían en modalidad virtual, mientras se desarrollan trabajos en el recinto.

Según la Usac, las unidades académicas y administrativas que requieran el ingreso de trabajadores y estudiantes al campus central, para áreas de laboratorios, prácticas, Ejercicio Profesional Supervisado y clínicas, deberán hacerlo conforme a lo establecido por el CSU.

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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que un contingente de la Policía Nacional Civil llegó a las puertas del campus central, en el área exterior, en la 11 avenida y 32 calle, zona 12.

Según la PMT, en el ingreso sobre la avenida Petapa no hay manifestantes ni estudiantes.

La situación en el campus central ha sido tensa en los últimos días, ya que estudiantes organizados han manifestado contra Walter Mazariegos, quien fue reelegido como rector.

Según estudiantes, la reelección de Mazariegos no es legítima, por lo que han manifestado en los ingresos a la casa de estudios, donde se han reportado incidentes.

El jueves 9 de abril, el Ministerio Público efectuó diligencias en el campus central para verificar si las instalaciones presentan daños tras las manifestaciones.

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