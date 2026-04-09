MP revela detalles de diligencias en la Usac junto a 400 policías tras enfrentamientos y derribo de portón en el Periférico

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 9 de abril sobre las diligencias que desarrolla en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), tras los incidentes registrados el 7 de abril pasado, cuando un grupo de estudiantes ingresó por la fuerza al campus central, el cual permanecía tomado por desconocidos.

De acuerdo con el fiscal de Patrimonio, Saúl Sánchez, las acciones responden a una denuncia presentada por daños al patrimonio cultural, luego de que un picop fuera utilizado para derribar uno de los portones del recinto, en el sector del Periférico, en medio de enfrentamientos entre grupos dentro y fuera de la universidad.

El funcionario indicó que las diligencias incluyen la documentación de inmuebles y edificios del campus para determinar si presentan deterioro, conforme a los hechos denunciados.

Para el operativo, el MP contó con el apoyo de 400 agentes de la Policía Nacional Civil, distribuidos en los accesos de la avenida Petapa y el Periférico.

Sánchez aseguró que el ingreso al campus fue autorizado por autoridades de la Usac que se encontraban en el lugar, entre ellas personal jurídico y administrativo.

El fiscal añadió que la investigación abarca tanto los hechos ocurridos dentro como fuera del centro universitario, incluidos los enfrentamientos previos al derribo del portón.

Además, recordó que el campus es un bien de uso público, pero propiedad del Estado, por lo que su administración corresponde únicamente a las autoridades legítimas de la universidad.

El MP reiteró que actúa en cumplimiento del Código Procesal Penal y del mandato constitucional de investigar delitos de acción pública, y llamó a la población a no dejarse sorprender por grupos que, según indicó, buscan irrumpir en instalaciones estatales.

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