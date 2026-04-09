PNC explica que no capturó a hombre que disparó en protestas porque no hubo flagrancia

La Policía Nacional Civil (PNC) explicó este jueves 9 de abril que no detuvo a un hombre que efectuó disparos durante las protestas de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en Antigua Guatemala, debido a que no fue sorprendido en flagrancia.

Según autoridades policiales, el señalado sería personal de seguridad del hotel desde donde se realizaron los disparos. Sin embargo, el diputado José Chic afirmó que en videos se identifica al responsable.

Durante una citación en el Congreso, jefes policiales indicaron que no se capturó al hombre porque se encontraba en un área privada, lo que les impidió ingresar al lugar donde se resguardaba.

Agregaron que la jueza que llegó para practicar una exhibición personal accedió por otro punto distinto al sitio donde ocurrió el incidente.

Uno de los mandos policiales señaló que, si la persona contaba con licencia de portación de armas y documentos en orden, no podía ser detenida. Diputados cuestionaron esa postura y recordaron que dicha licencia “no es una licencia para matar”.

Contradicciones

En la citación, autoridades del Ministerio de Gobernación la PNC rectificó su versión sobre los hechos ocurridos el 6 de abril en la Usac.

Inicialmente, la institución negó capturas; no obstante, posteriormente reconoció que sí hubo una detención, aunque la persona fue dejada en libertad tras el incidente.

El diputado Chic cuestionó la falta de claridad en el operativo y presentó videos en los que se observa a agentes policiales trasladar a uno de los ocupantes de las instalaciones universitarias.

Por su parte, el mando policial Jacinto Quiché informó que la PNC desplegó al menos 30 agentes, junto con fuerzas de reacción, para prevenir enfrentamientos entre grupos de estudiantes.

Añadió que la movilización fue ordenada por la Dirección General de la PNC, tras recibir alertas desde horas de la mañana sobre incidentes en el campus central.

Pese al operativo, aseguró que no se reportaron capturas.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

