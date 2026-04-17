CSU aprueba reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac y rechaza recursos de revisión y nulidad

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CSU aprueba reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac y rechaza recursos de revisión y nulidad

La toma de posesión de Walter Mazariegos para un segundo período al frente de la Usac será el 1 de julio próximo.

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WALTER MAZARIEGOS

Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, figura clave en comisiones de postulación y procesos que inciden en la elección de autoridades del país. (Foto Prensa Libre: USAC)

La mayoría de los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) aprobaron este viernes 17 de abril la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac) para el período 2026-2030.

De acuerdo con información de Guatemala Visible, la toma de posesión de Mazariegos está programada para el 1 de julio próximo.

La votación para aprobar la reelección fue de la siguiente forma: 22 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones. Participaron 33 consejeros.

Previo a aprobar la reelección, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac dictaminó rechazar in limine un recurso de revisión presentado por el ingeniero agrónomo Gesly Aníbal Bonilla Landaverry en contra de la reelección de Walter Mazariegos.

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Argumentó que la normativa no establece la figura del recurso de revisión.

También dictaminó rechazar un recurso de nulidad presentado por el diputado José Chic en contra de la reelección de Mazariegos.

Para leer más: Contraloría denuncia también a 24 miembros del CSU, que junto a Walter Mazariegos son señalados por irregularidades en la Usac

Estas decisiones las tomó el CSU en sesión ordinaria este viernes, cuando también ratificó que participaron 73 electores y omitió referirse a la ausencia de 97 para completar el Cuerpo Electoral Universitario de 170 representantes que exige la ley, remarcó Guatemala Visible.

Walter Mazariegos fue reelecto rector en una tensa jornada el 8 de abril en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde hubo manifestaciones por supuesto fraude.

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Las manifestaciones también se han extendido al campus central, en la zona 12 de la capital, y a centros universitarios de otras ciudades.

El lunes 13 de abril, en la conferencia de prensa conocida como La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo se refirió al caso de la Usac e indicó que aún es un asunto pendiente.

Según el mandatario, es importante que la renovación del sistema de justicia responda a los recursos y amparos presentados sobre la elección de rector.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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