CSU aprueba reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac y rechaza recursos de revisión y nulidad

La mayoría de los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) aprobaron este viernes 17 de abril la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac) para el período 2026-2030.

De acuerdo con información de Guatemala Visible, la toma de posesión de Mazariegos está programada para el 1 de julio próximo.

La votación para aprobar la reelección fue de la siguiente forma: 22 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones. Participaron 33 consejeros.

Previo a aprobar la reelección, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac dictaminó rechazar in limine un recurso de revisión presentado por el ingeniero agrónomo Gesly Aníbal Bonilla Landaverry en contra de la reelección de Walter Mazariegos.

Argumentó que la normativa no establece la figura del recurso de revisión.

También dictaminó rechazar un recurso de nulidad presentado por el diputado José Chic en contra de la reelección de Mazariegos.

Para leer más: Contraloría denuncia también a 24 miembros del CSU, que junto a Walter Mazariegos son señalados por irregularidades en la Usac

Estas decisiones las tomó el CSU en sesión ordinaria este viernes, cuando también ratificó que participaron 73 electores y omitió referirse a la ausencia de 97 para completar el Cuerpo Electoral Universitario de 170 representantes que exige la ley, remarcó Guatemala Visible.

Walter Mazariegos fue reelecto rector en una tensa jornada el 8 de abril en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde hubo manifestaciones por supuesto fraude.

Las manifestaciones también se han extendido al campus central, en la zona 12 de la capital, y a centros universitarios de otras ciudades.

El lunes 13 de abril, en la conferencia de prensa conocida como La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo se refirió al caso de la Usac e indicó que aún es un asunto pendiente.

Según el mandatario, es importante que la renovación del sistema de justicia responda a los recursos y amparos presentados sobre la elección de rector.

❗𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘



𝗘𝗟 𝗖𝗦𝗨 𝗔𝗣𝗥𝗨𝗘𝗕𝗔 𝗥𝗘𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗭𝗔𝗥𝗜𝗘𝗚𝗢𝗦



La mayoría de integrantes del Consejo Superior Universitario aprueban la elección de Walter Mazariegos, como rector de la USAC período 2026-2030.



Votación:

✅22 votos a favor

❌ 9… pic.twitter.com/SNZc9xlh17 — Guatemala Visible (@guatevisible) April 17, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.