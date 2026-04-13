Arévalo llama a las cortes a resolver “la larga serie” de denuncias por proceso de reelección de Walter Mazariegos

Política

Arévalo llama a las cortes a resolver “la larga serie” de denuncias por proceso de reelección de Walter Mazariegos

Tras denuncias de fraude en la reelección del rector de la Usac, Arévalo pide a las cortes resolver recursos legales pendientes.

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PROTESTA EN LA USAC POR LA REELECCIÓN DE WALTER MAZARIEGOS

La reelección de Walter Mazariegos ha provocado manifestaciones de estudiantes de la Usac. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac) ha estado marcada por manifestaciones, señalamientos de supuesto fraude y recursos legales pendientes de resolución.

Este lunes 13 de abril, en la conferencia de prensa conocida como La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo se refirió al caso de la Usac e indicó que aún es un asunto pendiente.

Según el mandatario, es importante que la renovación del sistema de justicia responda a los recursos y amparos que se han presentado sobre la elección de rector.

“Es sin duda uno de los asuntos pendientes más urgentes que el sistema jurídico y eventualmente la nueva Corte de Constitucionalidad tendrá que observar con criterio y celeridad, porque la comunidad sancarlista requiere respuestas prontas que entreguen certeza y resguarden el legado de lo público”, resaltó.

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Mostró su “solidaridad, empatía y preocupación” por la situación en la Usac.

Según el mandatario, la defensa de la democracia es una lucha constante y reconoció el papel “valiente” que los jóvenes tienen en estos momentos clave en el país.

Afirmó que el Gobierno debe actuar en estos momentos con responsabilidad, pues le corresponde vigilar que la autonomía no sea utilizada como excusa para permitir acciones de violencia y coacción contra los estudiantes o cualquier persona.

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Reiteró el llamado a que sean las cortes las que resuelvan "la larga serie" de denuncias que se han presentado en las distintas etapas del proceso de elección de rector, para que por la vía de sus decisiones se esclarezca lo sucedido.

En la ronda de preguntas, el mandatario fue cuestionado sobre cómo ha manejado el Ejecutivo el tema de las excavaciones en la Usac por parte del Ministerio de Cultura y Deportes, lo que habría llevado al cierre del campus central. Arévalo respondió que, respecto de este asunto, ha habido desinformación o falta de información.

Para leer más: Análisis: Los tres hitos en el tramo final de los procesos de elección de segundo grado

Dijo que la solicitud que en su momento hizo la Usac para que el referido ministerio acompañe los trabajos fue en el marco de la Ley de Patrimonio.

Agregó que en ningún momento este acuerdo entre la Usac y la referida cartera para excavación arqueológica requiere suspensión de clases, “de ninguna manera”.

Explicó que el Ministerio de Cultura firmó con una arqueóloga para que esta se comprometa a hacer todo el levantamiento, lo cual no tiene relación con la suspensión de actividades.

Indicó que la Usac fue cerrada sin ninguna relación con el tema de las excavaciones.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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