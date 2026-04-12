El 9 de abril ha sido uno de los días más violentos en Guatemala y cuál es la explicación del Mingob

Las redes sociales de los cuerpos de socorro son el canal donde se alerta de los incidentes armados. Las escenas son similares, pues en las imágenes compartidas se observan cadáveres en las calles, áreas resguardadas y familiares de las víctimas que no dan crédito a lo sucedido.

El pasado 9 de abril, Guatemala fue marcada por una jornada violenta, ya que durante el día los bomberos reportaron ataques armados tanto en el área metropolitana como en el interior del país.

Esta jornada violenta fue confirmada en un documento al que tuvo acceso Prensa Libre, que muestra la cantidad de muertos por violencia ese día.

El documento, Situación de Seguridad en Guatemala de la Policía Nacional Civil (PNC), muestra las comparativas de homicidios por días en lo que va de abril del 2026.

De acuerdo con los datos, el 9 de abril del 2025 hubo cuatro homicidios a escala nacional, mientras que en la misma fecha del 2026 se registraron 17 muertos por violencia, por lo que hasta ahora es el día más violento del mes.

Durante el 2026, la causa de muerte por arma de fuego es la más frecuente, con 82% del total general a escala nacional, seguida por arma blanca (9%), estrangulamiento (5%), objetos contundentes (3%) y linchamientos (1%), según el documento.

En qué horarios se registran más homicidios

En el 2026, la mayor cantidad de homicidios ocurre entre las 18 y 0 horas en todo el país. Venganza personal, relación con pandillas y causas emocionales son los posibles móviles de los homicidios que más ocurren en el país; representan el 78% del total general, remarcó el documento.

También se indicó que en el 2026 se registra un descenso del 2% en la incidencia criminal en el país. Los departamentos de Guatemala, Escuintla, Chimaltenango, Izabal y Petén concentran el 74% del total general, con 3 mil 107 hechos.

Ministro reconoce repunte de violencia

En declaraciones a la prensa el viernes 10 de abril, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que el 9 de abril hubo un repunte en la violencia homicida, por lo que se incrementó la presencia policial, los puestos de registro y las acciones de prevención.

Dijo que la violencia homicida había disminuido algunos días; sin embargo, repuntó el 9 de abril.

Afirmó que atienden el problema y que han asignado entre 700 y mil agentes para cubrir las eventualidades registradas en los últimos días, lo que ha reducido la presencia policial en las calles, por lo que deben retomar operativos y estrategias que les han dado resultados.

Explicó que este tipo de violencia es variada y no tiene una única explicación, pues incluye hechos provocados por pandillas, control de territorios para el tráfico de drogas y venganzas personales.

En ese sentido, Prensa Libre consultó a analistas en seguridad, quienes dieron sus puntos de vista sobre la jornada violenta que vivió el país. Mientras tanto, en el campus central de la Universidad de San Carlos (Usac) ha habido un amplio despliegue policial por las manifestaciones contra Walter Mazariegos.

Excesiva cantidad de agentes

Para Eddy Morales, analista en seguridad, fue excesiva la cantidad de agentes de la PNC que se presentaron en la Usac y no era necesario desplegar tantos uniformados. “Creo que 400 agentes era excesivo”, añadió.

Indicó que fue un recurso que pudo haberse utilizado en otro contexto y que existe una contradicción, pues mientras en la Usac había esa cantidad de agentes, en otros puntos se cometían crímenes.

Según su hipótesis, son momentos en que la criminalidad organizada aprovecha para ejecutar sus acciones.

Agregó que, según su apreciación, estas decisiones vulneran y debilitan la cobertura territorial de las comisarías, lo que habría sido aprovechado por el crimen organizado.

Indicó que son decisiones exclusivas del Ministerio de Gobernación, en atención a la solicitud del Ministerio Público (MP).

Alan Ajiatas, exfiscal del MP y analista en seguridad, dijo que hubo una presencia policial desproporcionada en la Usac, con más de 400 agentes.

Añadió que, si bien el caso de la Usac requiere atención, las instituciones no pueden desviar tantos recursos por situaciones coyunturales y que la PNC cuenta con protocolos para determinar su actuación según cada circunstancia.

Para leer más: Violencia golpea la capital: ocho muertos y varios heridos en siete ataques armados

Agregó que, aunque el MP solicite mil o dos mil elementos, se debe establecer qué tipo de diligencia se realizará y si lo requerido cumple con los estándares establecidos en los protocolos.

Consideró que es irresponsable no asumir una posición institucional con criterios y protocolos que respalden las decisiones.

Indicó que una orden judicial debe cumplirse y acatarse; si no se está de acuerdo, se deben activar los mecanismos legales correspondientes. Sin embargo, en operativos no se puede descuidar un área para provocar daños en otras.

Añadió que en ocasiones se observa una cantidad excesiva de agentes en ciertos procedimientos, como accidentes o robos en bodegas.

Analizar cómo fue la comunicación

Señaló que es necesario analizar cómo fue la comunicación, el requerimiento y si hubo una mesa interinstitucional para abordar el caso de la Usac.

Sobre este tema, el diputado José Chic citó a autoridades, entre ellas de la PNC, para que explicaran sus protocolos de actuación en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y en el campus central durante la reelección de Walter Mazariegos como rector.

Esvin Jacinto Quiché, subdirector de operaciones de la PNC, dijo que el 6 de abril hubo altercados dentro y fuera de la Usac, específicamente en la salida hacia el Anillo Periférico, donde fueron desplegados 30 agentes; además, se designó un núcleo de reservas y un módulo de intervención rápida.

Afirmó que los policías fueron desplegados para evitar enfrentamientos entre los estudiantes dentro del campus y quienes se encontraban en la calle.

La PNC justificó su actuar en ambos lugares donde hubo protestas, lo que fue cuestionado por el legislador.

🚨ATAQUE ARMADO🚨

Bomberos Municipales acudieron a la Calzada Mateo Flores y Anillo Periférico, zona 11 (dirección sur), tras recibir alertas a la línea 123 sobre un ataque armado. Paramédicos brindaron asistencia vital inmediata a dos hombres heridos en el lugar .



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