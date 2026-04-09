Violencia golpea la capital: seis muertos y varios heridos en siete ataques armados

Al menos siete ataques armados registrados este jueves 9 de abril en distintos puntos de la capital, Villa Nueva y Palencia dejaron seis personas muertas y varios heridos, según reportes de los Bomberos Municipales y Voluntarios.

El hecho más grave ocurrió en la 7a. avenida y vía 4 de la zona 4, donde los Bomberos Municipales atendieron la emergencia. En el lugar murieron Jefferson López Mendoza, de 18 años; Víctor Xon Chajón, de 42; y un hombre no identificado, de unos 35 años, todos con heridas de bala.

En ese mismo incidente, socorristas brindaron atención prehospitalaria a Keiner Alexander Cardona, de 24 años, con heridas en el rostro, y Wilson Iván Valdez Orozco, de 30, con lesiones en el hombro izquierdo. Ambos fueron trasladados en estado estable al Hospital General San Juan de Dios.

Otro ataque armado fue reportado por los Bomberos Municipales en la 3a. avenida y 3a. calle, colonia Guajitos, zona 21, donde murió Juan Benjamín Tintín, de 23 años. En el hecho, un menor de 4 años resultó herido en una extremidad inferior, por lo que fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Siempre los Bomberos Municipales atendieron otro incidente en la 7a. avenida y 22 calle, zona 1, donde un hombre de 34 años resultó herido de bala en el costado izquierdo del tórax. Fue estabilizado y trasladado en estado delicado a un centro asistencial privado.

En otro hecho, los Bomberos Municipales acudieron a la calzada Mateo Flores y Anillo Periférico, zona 11 (sur), tras recibir alertas en la línea 123 sobre un ataque armado.

Paramédicos brindaron asistencia vital inmediata a dos hombres heridos en el lugar. Las víctimas, de aproximadamente 45 y 55 años, presentaban múltiples heridas de bala. Tras ser estabilizados, fueron trasladados a las emergencias del IGSS 7-19 y del Hospital Roosevelt.

Por aparte, los Bomberos Voluntarios informaron de un ataque armado en la 14 calle y 7a. avenida, colonia La Verbena, zona 7, donde un hombre de unos 25 años fue trasladado con heridas de bala a un centro asistencial.

Ese mismo cuerpo de socorro también reportó otro ataque armado en la zona 1 de Villa Nueva, donde un hombre murió a causa de múltiples heridas de bala.

Se reporta un ataque armado en contra de un camión repartidor de golosinas en el cantón Ojo de Agua, Palencia, donde el piloto de la unidad resultó herido de bala. Autoridades correspondientes acudieron a los distintos puntos para iniciar las investigaciones y determinar las causas de los hechos.

Por su parte, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron el hallazgo del cadáver de una mujer con heridas de bala en el caserío El Anonito, municipio de Comapa, Jutiapa.

El cuerpo fue localizado en un terreno baldío. Socorristas confirmaron que presentaba heridas de bala. La víctima no ha sido identificada.

🚨ATAQUE ARMADO🚨

Bomberos Municipales acudieron a la Calzada Mateo Flores y Anillo Periférico, zona 11 (dirección sur), tras recibir alertas a la línea 123 sobre un ataque armado. Paramédicos brindaron asistencia vital inmediata a dos hombres heridos en el lugar .



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🚨 ÚLTIMA HORA 🚨

​Un hecho de violencia se registró en la 3ra. avenida y 3ra. calle de la colonia Guajitos, zona 21. El saldo preliminar es de un hombre fallecido y un menor de edad herida. pic.twitter.com/7Go3Vu4u5B — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 9, 2026