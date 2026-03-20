Reformas al IUSI: los puntos clave de la propuesta que busca reducir el impuesto a propietarios

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Reformas al IUSI: los puntos clave de la propuesta que busca reducir el impuesto a propietarios

La iniciativa impulsada en el Congreso plantea bajar la tasa del Impuesto Único sobre Inmuebles y otorgar exoneraciones a sectores específicos, en medio de críticas por la carga tributaria y los servicios municipales.

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Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso emitió dictamen favorable a una iniciativa que propone reducir la tasa del IUSI y otorgar exoneraciones a propietarios en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso dio un paso clave al emitir un dictamen favorable, respaldado por sus 21 integrantes, a una iniciativa que propone modificar la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI). La propuesta busca reducir la tasa del tributo y otorgar exoneraciones a determinados grupos, con el argumento de aliviar la carga económica de los propietarios.

El proyecto ya fue trasladado a la Dirección Legislativa y deberá ser conocido por el pleno del Congreso, donde podría sufrir cambios antes de su eventual aprobación.

¿Qué cambios propone la reforma al IUSI?

Los diputados plantean modificaciones al Decreto 15-98, entre las que destacan:

  • Reducción de la tasa del impuesto de nueve por millar a tres por millar.
  • Exoneración para personas mayores de 60 años en la vivienda donde residen, siempre que esté registrada.
  • Exención temporal para quienes adquieren vivienda mediante crédito, durante el plazo del financiamiento (10, 15 o 20 años).
  • Beneficio aplicable por única vez en el caso de viviendas financiadas.
  • Posible exoneración para contribuyentes con más de 20 años de pago consecutivo.

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Según los legisladores, estas medidas buscan introducir mayor equidad en el sistema tributario, ya que actualmente quienes adquieren propiedades mediante crédito deben registrarlas a valor real, lo que incrementa su carga impositiva.

¿Por qué surge esta iniciativa?

De acuerdo con los diputados, el IUSI genera inconformidad entre la población por dos razones principales:

  • La percepción de que el impuesto es elevado en comparación con los beneficios recibidos.
  • La falta de mejoras visibles en servicios municipales como agua potable, transporte, iluminación o infraestructura urbana.

Además, señalaron que el costo del impuesto desincentiva declarar el valor real de las propiedades, lo que fomenta prácticas fuera del mercado formal.

Impacto en municipalidades y recaudación

El IUSI es una de las principales fuentes de ingresos para las municipalidades, que destinan el 75% de lo recaudado a inversión y el 25% a gastos administrativos.

Aunque se estima que la reforma podría provocar una reducción inicial de hasta el 20% en la recaudación, los diputados sostienen que una tasa más baja incentivaría la formalidad y, a mediano plazo, podría aumentar los ingresos.

También indicaron que los proyectos inmobiliarios ya generan aportes importantes a las comunas mediante pagos por licencias, estudios y conexiones de servicios, costos que finalmente son trasladados a los compradores.

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Críticas y llamados a mayor análisis

El analista político independiente Douglas González calificó la propuesta como “una reforma débil y populista”, aunque reconoció que el impuesto afecta especialmente a la clase media que adquiere vivienda mediante financiamiento.

Según González, el IUSI, sumado a intereses y seguros, incrementa significativamente el costo de las mensualidades, por lo que considera válida una revisión para ese segmento. Sin embargo, advirtió que la iniciativa requiere más análisis técnico para asegurar que los beneficios se dirijan a quienes más lo necesitan.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

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Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

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