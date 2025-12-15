Autoridades llevan a cabo 12 allanamientos en Masagua, Escuintla, tras el asesinato del alcalde Nelson Luciano Marroquín

Ocho días después del asesinato del alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Luciano Marroquín, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realizaron 12 allanamientos en ese municipio en busca de los sicarios.

"La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con apoyo de la PNC ejecuta diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en la Municipalidad de Masagua, Escuintla, en seguimiento a un caso que se encuentra bajo reserva judicial", informó el MP.

“Se obtuvo información de los inmuebles donde se refugian presuntos responsables, donde resguardan armas de fuego”, indica el informe de las autoridades.

Uno de los allanamientos fue efectuado en el edificio de la comuna, con el objetivo de localizar indicios y documentos. Los investigadores siguen dos hipótesis.

Fiscales del MP y agentes de la PNC identificaron a 14 personas y cuatro vehículos en los inmuebles. Además, incautaron una escopeta, dos grabadoras de video digital (DVR), 13 teléfonos celulares y documentos.

Hipótesis tras el asesinato del alcalde de Masagua

De acuerdo con uno de los investigadores, se sigue la línea de una venganza personal y política contra el alcalde.

"Posiblemente tuvo problemas con sus socios y políticos por una presunta traición. Sus socios se molestaron y contrataron a una banda de sicarios que opera en el municipio para matarlo", explicó.

La segunda hipótesis está vinculada a aspectos financieros de la municipalidad de Masagua. El investigador comentó que se da seguimiento a señalamientos por adjudicación de contratos que realizaba Marroquín con fondos públicos.

“Una de las líneas de investigación es por las adjudicaciones que realizaba la comuna. Sospechamos que un grupo criminal quería obtener los contratos que otorgaba la municipalidad”, señaló uno de los investigadores.

Marroquín fue elegido alcalde por el partido Vamos para el período 2024-2028. Las pesquisas indican que el jefe edil se había separado de esa agrupación por diferencias con algunos de sus integrantes.

"Nelson Luciano Marroquín ya había entablado conversaciones con otro partido político para buscar apoyo en las próximas elecciones", indicaron algunos entrevistados en el caso.

¿Cómo huyó el sicario que mató a Nelson Marroquín?

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), dos equipos de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) trabajan para ubicar al sicario y a los presuntos autores intelectuales del crimen.

La PNC informó que rastrearon al sospechoso y localizaron al menos cuatro cámaras de vigilancia en el sector, las cuales captaron que huyó a pie hacia los cañales.

Las pesquisas señalan que el sujeto presuntamente integra una estructura criminal dedicada al sicariato que opera en Masagua.

También indicaron que vigiló al alcalde durante el desfile navideño y que, a las 19.50 horas, le disparó.

Capturan a sicario durante allanamientos

Durante los allanamientos en Masagua, Escuintla, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Carlos Humberto Barcos Morales, de 49 años, presunto sicario que opera en ese municipio. Barcos Morales fue detenido por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, agresión sexual con agravación de la pena y encubrimiento propio.

Es señalado como sospechoso del asesinato de Erly Leonardo Cruz Avendaño, de 28 años, y del adolescente Enrique Osvaldo Cruz Barcos, de 15, hecho ocurrido el 5 de octubre del 2025.

Según la investigación, el 5 de octubre del 2025, alrededor de las 17.50 horas, Cruz Avendaño y Cruz Barcos se encontraban frente al lote 18 de la lotificación La Aurora, en Masagua, Escuintla, cuando, "a bordo de una motocicleta sin más datos, llegó Carlos Humberto Barcos Morales, descendió, desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, les disparó en repetidas ocasiones", indica el informe policial.