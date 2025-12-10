Alcalde de Escuintla confirma mayor (pero insuficiente) presencia policial y militar para contener la violencia en el municipio

Los problemas de violencia e inseguridad en Escuintla han provocado que, durante los últimos días, se refuerce la seguridad con patrullajes combinados entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala, con el objetivo de disminuir las extorsiones, asaltos y ataques armados que afectan a diario a los vecinos de distintos municipios, principalmente de la cabecera departamental.

A finales de noviembre, el alcalde de Escuintla, Abraham Rivera, envió una carta al presidente Bernardo Arévalo, con copia al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en la que solicitó la implementación de un Estado de Prevención en su municipio, debido “al aumento alarmante de homicidios, extorsiones, amenazas y ataques armados”, que han generado temor en la población, “afectando directamente la actividad económica, la movilidad y la estabilidad social”, indica la misiva.

Según informó el jefe edil a Prensa Libre, hasta el momento no ha recibido respuesta del Ejecutivo sobre la solicitud para declarar dicho estado de Prevención. También aseguró que, la semana anterior, sostuvo una reunión con el titular de Gobernación, en la que se acordó aumentar la presencia de elementos de la PNC y del Ejército para resguardar a los habitantes.

“Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el señor ministro de Gobernación - Marco Villeda - quien nos indicó que iban a desplegar fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, así como que se iban a empezar a realizar patrullajes combinados en el municipio de Escuintla, que efectivamente comenzaron a operar desde la semana pasada. Esperamos que con esas acciones que está tomando el ministerio, pues, se pueda retomar la paz y la tranquilidad en el municipio”, afirmó Rivera.

El alcalde escuintleco aseguró que, en las últimas semanas, se incrementaron los hechos delictivos y los ataques armados en su localidad. Fue por ello que decidió solicitar al presidente Bernardo Arévalo la implementación del Estado de Prevención en el municipio, como una de las acciones que establece la Constitución Política de la República para resguardar el orden y la integridad de los guatemaltecos.

“Por eso tomamos la decisión de tocar las puertas del despacho del señor presidente y del ministro de Gobernación solicitando este estado de prevención para que se puedan tener las fuerzas de seguridad. Este —Estado de Prevención— es parte de las herramientas que da la propia Constitución Política de la República, para poder garantizar la vida y la seguridad de los escuintlecos”, indicó.

Lamenta ataque contra alcalde de Masagua

El jefe edil también indicó que, lamentablemente, el ataque armado perpetrado contra el alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, es una muestra de la violencia e inseguridad que afectan a todo el departamento.

“Lo vemos con suma preocupación por la escalada que está teniendo la ola de violencia en Escuintla. Lamentamos mucho el asesinato del compañero alcalde y, pues, exigimos a las autoridades que se llegue al fondo del asunto y que todo el peso de la ley se caiga sobre los responsables. Pero sí nos preocupa, pues, que la violencia siga escalando a niveles ya insostenibles en el departamento”, puntualizó.

Rivera también aseguró que, para enfrentar la violencia e inseguridad en su municipio, ha sostenido reuniones con la gobernadora de Escuintla, Vivian Mayorga, quien ha mostrado disposición para buscar soluciones al problema. Confirmó además que este miércoles 10 de diciembre se llevará a cabo una reunión con representantes del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Escuintla y algunos jefes ediles de otros municipios. En dicho encuentro se abordará la situación de inseguridad en el departamento y se discutirán otras medidas y solicitudes que serán planteadas al Ejecutivo.

Mil 300 agentes para 14 municipios

Según información de la Gobernación Departamental de Escuintla, en los primeros días de noviembre fueron asignados 155 agentes recién graduados de la academia de la PNC.

Con esta asignación, actualmente hay desplegados en el departamento mil 305 agentes para brindar seguridad a los habitantes de los 14 municipios, de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil.

Sin embargo, el número de efectivos es insuficiente para cubrir toda la extensión del departamento. A esto se suma la falta de vehículos para realizar los patrullajes necesarios, otra de las razones por las cuales se ha solicitado al Ejecutivo extremar medidas que eviten el avance de la delincuencia y la criminalidad, afirmó el alcalde de Escuintla, Abraham Rivera.