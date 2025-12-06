Capturan a la “Canche” en Escuintla con drogas, armas y dinero en efectivo

En la colonia Santa Marta, zona 3 de Escuintla, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo este 6 de diciembre a Tomasa "B", de 43 años, alias Canche, durante un operativo contra el narcomenudeo.

Según el reporte policial, en la vivienda de la capturada se encontraron 20 colmillos con cocaína, 15 bolsas con marihuana, dos blísteres con piedras de crack, un arma hechiza y cinco municiones.

También se hallaron 59 tarjetas de cobros gota a gota, un celular y Q2 mil 686 en efectivo.

En uno de los espacios de la casa había un altar a la muerte, según la PNC.

La mujer detenida es esposa de un presunto integrante del Barrio 18, quien guarda prisión en la Granja Penal Canadá, en Escuintla, desde el 2020, por robo de celulares.