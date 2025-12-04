Capturas revelan cómo operan supuestos integrantes de banda de roba furgones en Escuintla

Policías de la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a tres presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de furgones, durante un operativo en la ruta antigua de Palín hacia Escuintla, se informó este jueves 4 de diciembre.

La acción policial ocurrió luego de una alerta vial sobre la ubicación de un camión reportado como robado entre Amatitlán y Villa Nueva.

El vehículo, un camión blanco con placas C-823BVB, fue localizado en un terreno baldío de la colonia Palínché, Palín, estacionado y sin la mercadería que transportaba, según la PNC.

En el lugar también se encontró un segundo camión blanco, con placas C-129CBD, cuyo conductor intentó huir al notar la presencia policial, pero fue interceptado a unos cien metros del punto.

Dentro de este segundo vehículo, los agentes recuperaron la mercadería robada, consistente en fardos de bolsas de nilon de distintos colores y tamaños.

Los detenidos no portaban facturas ni documentación que acreditara la procedencia de los productos, valorados aproximadamente en Q153 mil y cuyo destino, según los denunciantes, era El Salvador.

Los aprehendidos fueron identificados como Henry “N”, de 41 años; Pascual “N”, de 64, y Josué “N”, de 18.

Durante la inspección, la PNC incautó un bloqueador satelital GPS de 18 antenas, presuntamente utilizado para inhibir los sistemas de localización que puedan tener los vehículos robados.

Según la PNC, Pascual “N” tiene cinco antecedentes penales que datan de 1985, por delitos como riña tripartita, agresión violenta, riña tumultuaria y lesiones.

Los detenidos, junto con los vehículos y la mercadería recuperada, fueron trasladados y puestos a disposición del juzgado de turno.

