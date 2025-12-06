Pistolas, carabinas, tolvas y chalecos antibalas: incautan arsenal en Escuintla

Pistolas, carabinas, tolvas y chalecos antibalas: incautan arsenal en Escuintla

La Policía Nacional Civil allanó una vivienda en la zona 3 de Escuintla, donde incautó un arsenal, celulares y dos vehículos.

La Policía Nacional Civil localizó armas, municiones y chalecos antibalas en una vivienda de la zona 3 de Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

Como parte de una investigación relacionada con delitos contra la vida, se desarrolló un allanamiento en la 1a. avenida de la colonia Sebastopol, zona 3 de Escuintla.

El operativo fue dirigido por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Fiscalía Distrital.

En el interior de la vivienda se encontró un arsenal que incluía cinco pistolas de distintos calibres, dos carabinas, una escopeta, 26 tolvas, 289 municiones de varios calibres y tres chalecos antibalas.

Además, se incautaron cuatro celulares, un picop y una camioneta, que serán analizados como parte del proceso investigativo.

Este sábado, la PNC, en coordinación con el Ejército, ha realizado varios operativos en Escuintla. En una de las acciones se capturó a una mujer de 43 años, alias Canche, esposa de un presunto integrante del Barrio 18.

