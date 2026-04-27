Subsidio a combustibles en Guatemala: Ejecutivo aprueba reglamento

El Ministerio de Energía y Minas publicó este lunes 27 de abril, en el Diario de Centro América, el Acuerdo Gubernativo 64-2026, en el que aprueba el Reglamento de la Ley de Apoyo de Emergencia para los consumidores de diésel y gasolinas.

El reglamento regula la cadena de comercialización relacionada con la importación, almacenamiento, transporte, envasado, expendio y consumo de petróleo y productos petroleros.

El consumidor final es la persona individual o jurídica que adquiere diésel y gasolinas para su consumo final, sin destinarlos a su reventa o comercialización posterior.

El acuerdo explica que podrán optar al apoyo social temporal únicamente las personas individuales o jurídicas que importen diésel, gasolina superior o gasolina regular, siempre que estén registradas como importadoras ante la Dirección General de Hidrocarburos del MEM con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, cuenten con licencia vigente y no estén suspendidas.

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La verificación del cumplimiento de estos requisitos corresponderá a la Dirección General de Hidrocarburos.

Además, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) generará un reporte semanal de operaciones con base en las facturas electrónicas y lo trasladará al MEM en los primeros tres días hábiles de cada semana.

A su vez, el MEM hará las gestiones presupuestarias y financieras que correspondan ante el Ministerio de Finanzas Públicas.

El 20 de abril, el Congreso publicó en el diario oficial la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, tras el incremento de los combustibles derivado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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El subsidio está contemplado con una duración de tres meses, a partir de la publicación del reglamento, o hasta que se agoten los recursos financieros.

El apoyo social temporal es de Q8 por cada galón de diésel y Q5 por cada galón de gasolina superior o regular.

El Estado de Guatemala contribuirá con un promedio de Q22.2 millones diarios para cubrir los subsidios, que tendrán vigencia del 1 de mayo al 31 de julio, según información proporcionada por autoridades gubernamentales.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, aseguró el 20 de abril, en conferencia de prensa, que el subsidio se reflejará como un descuento directo en el precio final que paga el consumidor a partir del 1 de mayo.

El reglamento de la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas entra en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial este lunes 27 de abril.