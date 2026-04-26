Subsidio a combustibles 2026: reglamento, montos y cómo se aplicará el descuento por galón

Entre el 27 y el 30 de abril se concretará la aprobación de los movimientos presupuestarios que permitirán activar el subsidio a combustibles. La medida, que ofrecerá rebajas de hasta Q8 por galón en el diésel y de Q5 en las gasolinas, entrará en vigor el 1 de mayo y tendrá una duración de tres meses.

El Gobierno acelera los últimos pasos administrativos para poner en marcha el subsidio temporal a los combustibles, una medida que busca mitigar el impacto del alto costo del petróleo en los hogares y sectores productivos del país.

La semana del 27 al 30 de abril será clave, dado que durante esos días se completará el proceso administrativo que permitirá aplicar el beneficio. De acuerdo con la planificación oficial, el 28 de abril se remitirá el expediente a la Secretaría General, mientras que el 30 de abril está prevista la aprobación del acuerdo gubernativo que respalda los movimientos presupuestarios necesarios para financiar el subsidio.

Estos pasos forman parte de la fase final para habilitar el uso de Q2 mil millones, recursos contemplados en el Decreto 11-2026, con los cuales se cubrirá el apoyo estatal sin recurrir a más deuda ni aumentar impuestos.

Entrada en vigor

Si el cronograma se cumple, el subsidio entrará en vigor el 1 de mayo del 2026, según confirmaron autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas.

La medida tendrá una duración de tres meses y se aplicará directamente al consumidor al momento de la compra de combustible, lo cual se reflejará en la factura.

¿Cómo funcionará el subsidio?

El esquema contempla descuentos directos por galón:

Q8 para diésel

Q5 para gasolina regular y superior

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) detalló que el beneficio deberá aparecer desglosado en la factura, con el precio de referencia, el precio de venta y el aporte estatal, con el fin de garantizar transparencia.

Control y fiscalización

El Ejecutivo también anunció un sistema de verificación para asegurar que la rebaja llegue al consumidor final. En este proceso participarán:

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco)

La Contraloría General de Cuentas (CGC)

Además, el subsidio será reconocido a los importadores de combustibles, quienes deberán trasladar la rebaja a toda la cadena de comercialización.

Readecuación sin afectar servicios

Para financiar la medida, el Ministerio de Finanzas efectuó una readecuación interna del presupuesto y aseguró que no se afectarán áreas prioritarias como salud, educación, seguridad y pago de pensiones.

Las principales fuentes de ajuste incluyen recortes en ministerios y obligaciones del Estado, en una estrategia que, según el Gobierno, mantiene la estabilidad fiscal.

Expectativa

Con precios del combustible cercanos a los Q40 por galón, la implementación del subsidio genera expectativa entre consumidores y sectores económicos. La efectividad de la medida dependerá, en buena parte, de que durante esta semana se complete sin retrasos el proceso administrativo que culmina el 30 de abril.

De concretarse el calendario, el país amanecerá el 1 de mayo con el apoyo temporal en los precios de los combustibles, en medio de la volatilidad internacional del petróleo.