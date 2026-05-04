“Operan sin autorización”: accidente aéreo en Huehuetenango expone fallas en controles de autoridades

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos analizaron el accidente aéreo ocurrido el domingo 3 de mayo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, donde una avioneta matrícula TG JEB, tipo Cessna Skylane, se precipitó a tierra y dejó al menos tres personas fallecidas —dos en el lugar y una al ingresar al hospital— y un herido, según reportes de Bomberos Voluntarios.

La emergencia fue reportada por autoridades comunitarias, quienes alertaron a la Policía Nacional Civil y a los socorristas. De forma preliminar, se indicó que en la aeronave viajaban cuatro adultos y un menor de edad, mientras que el sobreviviente sería el piloto. Además, otra persona habría sido trasladada en un vehículo particular, aunque no existe una hoja de vuelo que confirme cuántos pasajeros iban a bordo.

Las autoridades investigan si la aeronave, registrada para uso privado, transportaba pasajeros por cerca de Q300 por persona sin autorización comercial. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) analiza posibles incumplimientos a la Ley de Aviación Civil, que exige certificaciones, licencias vigentes y controles operativos para vuelos comerciales.

Prácticas irregulares bajo investigación

El abogado experto en seguridad y desarrollo, Luis Villegas, afirmó que este tipo de operaciones no autorizadas es conocido en el sector.

“La mayoría de estas aeronaves prestan servicios sin tener ninguna autorización”, señaló, al referirse a prácticas de transporte aéreo fuera de la regulación.

Expertos analizan en Impacto Directo las fallas de control tras el accidente de avioneta en Huehuetenango. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Villegas agregó que el caso evidencia la necesidad de acciones preventivas. “Tienen que tomar medidas de fondo para que esto no se siga repitiendo”, indicó.

Responsabilidad y controles institucionales

El internacionalista Herman Galino consideró que las autoridades deben asumir su papel de supervisión.

“Alguien en la DGAC tiene que saber que esto está pasando”, afirmó, al señalar posibles responsabilidades en la falta de control.

Por su parte, el abogado y médico experto en criminología Jorge Granados explicó que las aeronaves deben cumplir requisitos como certificado de aeronavegación, registro de pasajeros, control de carga y licencias vigentes. “Hay mucha piratería también dentro de la aviación civil”, indicó.

Seguridad aérea y prevención

La psicóloga y comunicadora Claudia Massi destacó que los controles deben aplicarse antes de que ocurran tragedias.

“Estamos atacando el problema, pero no la raíz”, señaló, al referirse a la necesidad de supervisión constante.

Autoridades investigan si la aeronave operaba vuelos comerciales sin autorización en Santa Cruz Barillas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los expertos coincidieron en que todas las aeronaves, sin importar su capacidad, deben cumplir normas nacionales e internacionales de seguridad, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente y posibles sanciones conforme a los artículos 116 y 119 de la Ley de Aviación Civil.

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