Sucesos
“Operan sin autorización”: accidente aéreo en Huehuetenango expone fallas en controles de autoridades
Al menos tres personas murieron y una más resultó herida tras el accidente de una avioneta en Huehuetenango. Autoridades investigan posibles irregularidades en la operación del vuelo.
Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos analizaron el accidente aéreo ocurrido el domingo 3 de mayo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, donde una avioneta matrícula TG JEB, tipo Cessna Skylane, se precipitó a tierra y dejó al menos tres personas fallecidas —dos en el lugar y una al ingresar al hospital— y un herido, según reportes de Bomberos Voluntarios.
La emergencia fue reportada por autoridades comunitarias, quienes alertaron a la Policía Nacional Civil y a los socorristas. De forma preliminar, se indicó que en la aeronave viajaban cuatro adultos y un menor de edad, mientras que el sobreviviente sería el piloto. Además, otra persona habría sido trasladada en un vehículo particular, aunque no existe una hoja de vuelo que confirme cuántos pasajeros iban a bordo.
Las autoridades investigan si la aeronave, registrada para uso privado, transportaba pasajeros por cerca de Q300 por persona sin autorización comercial. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) analiza posibles incumplimientos a la Ley de Aviación Civil, que exige certificaciones, licencias vigentes y controles operativos para vuelos comerciales.
Prácticas irregulares bajo investigación
El abogado experto en seguridad y desarrollo, Luis Villegas, afirmó que este tipo de operaciones no autorizadas es conocido en el sector.
“La mayoría de estas aeronaves prestan servicios sin tener ninguna autorización”, señaló, al referirse a prácticas de transporte aéreo fuera de la regulación.
Villegas agregó que el caso evidencia la necesidad de acciones preventivas. “Tienen que tomar medidas de fondo para que esto no se siga repitiendo”, indicó.
Responsabilidad y controles institucionales
El internacionalista Herman Galino consideró que las autoridades deben asumir su papel de supervisión.
“Alguien en la DGAC tiene que saber que esto está pasando”, afirmó, al señalar posibles responsabilidades en la falta de control.
Por su parte, el abogado y médico experto en criminología Jorge Granados explicó que las aeronaves deben cumplir requisitos como certificado de aeronavegación, registro de pasajeros, control de carga y licencias vigentes. “Hay mucha piratería también dentro de la aviación civil”, indicó.
Seguridad aérea y prevención
La psicóloga y comunicadora Claudia Massi destacó que los controles deben aplicarse antes de que ocurran tragedias.
“Estamos atacando el problema, pero no la raíz”, señaló, al referirse a la necesidad de supervisión constante.
Los expertos coincidieron en que todas las aeronaves, sin importar su capacidad, deben cumplir normas nacionales e internacionales de seguridad, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente y posibles sanciones conforme a los artículos 116 y 119 de la Ley de Aviación Civil.
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