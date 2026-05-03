Sucesos
Bomberos reportan tres fallecidos tras accidente aéreo en un área de Huehuetenango
Según los Bomberos Voluntarios, una aeronave se desplomó en un área de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
FOTO ILUSTRATIVA. Bomberos Voluntarios informaron sobre una aeronave que se desplomó en un área de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Bomberos Voluntarios informaron este 3 de mayo sobre un accidente aéreo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
De acuerdo con información brindada por los cuerpos de socorro, una aeronave se desplomó en un área montañosa de la aldea Amelco.
Luego de la colisión de la aeronave, los Bomberos Voluntarios indicaron que enviaron varias unidades al lugar.
Los cuerpos de socorro trasladaron a dos personas heridas al Hospital Distrital de Santa Cruz Barillas; una de ellas falleció al ingresar.
En el lugar del accidente murieron dos personas. Los Bomberos indicaron que aún se recaban los datos de las víctimas.
Por otro lado, la Dirección General de Aeronáutica Civil indicó que se ha enviado información al delegado departamental para verificar los hechos.
"También se trasladó los datos preliminares al Técnico de Campo encargado del área", indicó la DGAC.
En redes sociales, medios locales han publicado numerosos videos e imágenes en los que se observa la aeronave destruida, así como las acciones de los cuerpos de socorro para rescatar a las víctimas.
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