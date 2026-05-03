Bomberos reportan tres fallecidos tras accidente aéreo en un área de Huehuetenango

Bomberos Voluntarios informaron este 3 de mayo sobre un accidente aéreo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

De acuerdo con información brindada por los cuerpos de socorro, una aeronave se desplomó en un área montañosa de la aldea Amelco.

Luego de la colisión de la aeronave, los Bomberos Voluntarios indicaron que enviaron varias unidades al lugar.

Los cuerpos de socorro trasladaron a dos personas heridas al Hospital Distrital de Santa Cruz Barillas; una de ellas falleció al ingresar.

En el lugar del accidente murieron dos personas. Los Bomberos indicaron que aún se recaban los datos de las víctimas.

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Avioneta cae en Barrillas



Una avioneta se estrella en una comunidad del municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango según reportan los cuerpos de socorro



La avioneta se encontraba realizando viajes por la feria del municipio de Barillas,… pic.twitter.com/ucXIwfTrMd — @elmetropolitanogt (@elmetrogt) May 4, 2026

Por otro lado, la Dirección General de Aeronáutica Civil indicó que se ha enviado información al delegado departamental para verificar los hechos.

"También se trasladó los datos preliminares al Técnico de Campo encargado del área", indicó la DGAC.

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Un accidente aéreo se registró en el municipio de Barillas, #Huehuetenango, luego de que una avioneta se precipitara a tierra en el sector de la aldea La Dicha Amelco.



De manera preliminar, se reporta que el incidente dejó al menos dos personas… pic.twitter.com/CY4MuATpOz — Diario de Centro América (@DiariodeCA) May 4, 2026

En redes sociales, medios locales han publicado numerosos videos e imágenes en los que se observa la aeronave destruida, así como las acciones de los cuerpos de socorro para rescatar a las víctimas.

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