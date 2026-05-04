Aeronáutica investiga posible incumplimiento de normas de seguridad en accidente de avioneta en Huehuetenango

Sucesos

Aeronáutica investiga posible incumplimiento de normas de seguridad en accidente de avioneta en Huehuetenango

Al menos tres personas murieron en accidente de avioneta en la aldea Amerco, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

| time-clock

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) amplió detalles del accidente aéreo ocurrido el domingo 3 de mayo en la aldea Amerco, sector La Dicha, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

Añadió que en el accidente estuvo involucrada la aeronave con matrícula TG-JEB, marca Cessna 182H, tipo Skylane.

Afirmó que iniciará de oficio las acciones pertinentes para establecer en qué circunstancias se registró el percance.

Advirtió que, en caso de que se establezca incumplimiento de la norma de seguridad operacional, aplicará las sanciones establecidas en el artículo 119 de la Ley de Aviación Civil.

EN ESTE MOMENTO

JEFES DE BLOQUE, CONGRESO. Se llev a cabo la instancia de Jefes de Bloque en el Congreso de la Repblica para agendar las diferentes actividades que se tendr en el pleno en la semana del 13 al 17 de abril. En la imagen, jefes de bancada en la reunin denominad "instancia jefes de bloque". Juan Diego Gonzlez. 130426

Baja productividad legislativa marca el cierre del primer período ordinario de sesiones del 2026 en el Congreso

Right
agricultura personas cosechando

Agexport proyecta contracción de las exportaciones según tres escenarios por el conflicto geopolítico

Right

“La DGAC establece de manera enfática que toda operación aérea debe realizarse con las autorizaciones correspondientes y el estricto cumplimiento de las normas de seguridad operacional y aeroportuarias vigentes, siendo responsabilidad de los pilotos y operadores abstenerse de ejecutar vuelos que no cumplan con dichos requisitos”, afirmó la institución.

Indicó que informará sobre los avances en la investigación, así como de las acciones que se tomen a raíz del incidente para garantizar la seguridad operacional.

Para leer más: Aeronave se desploma en Masagua, Escuintla; piloto muere en incidente

Heridos y fallecidos

Según información de los cuerpos de socorro, dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital Distrital de Santa Cruz Barillas; una de ellas falleció al ingresar.

En el lugar del accidente murieron dos personas, según la información preliminar.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidente Aéreo Accidente aéreo en Guatemala Huehuetenango Santa Cruz Barillas 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '