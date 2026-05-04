Aeronáutica investiga posible incumplimiento de normas de seguridad en accidente de avioneta en Huehuetenango

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) amplió detalles del accidente aéreo ocurrido el domingo 3 de mayo en la aldea Amerco, sector La Dicha, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

Añadió que en el accidente estuvo involucrada la aeronave con matrícula TG-JEB, marca Cessna 182H, tipo Skylane.

Afirmó que iniciará de oficio las acciones pertinentes para establecer en qué circunstancias se registró el percance.

Advirtió que, en caso de que se establezca incumplimiento de la norma de seguridad operacional, aplicará las sanciones establecidas en el artículo 119 de la Ley de Aviación Civil.

“La DGAC establece de manera enfática que toda operación aérea debe realizarse con las autorizaciones correspondientes y el estricto cumplimiento de las normas de seguridad operacional y aeroportuarias vigentes, siendo responsabilidad de los pilotos y operadores abstenerse de ejecutar vuelos que no cumplan con dichos requisitos”, afirmó la institución.

Indicó que informará sobre los avances en la investigación, así como de las acciones que se tomen a raíz del incidente para garantizar la seguridad operacional.

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Heridos y fallecidos

Según información de los cuerpos de socorro, dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital Distrital de Santa Cruz Barillas; una de ellas falleció al ingresar.

En el lugar del accidente murieron dos personas, según la información preliminar.