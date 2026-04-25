Aeronave se desploma en Masagua, Escuintla; piloto muere en incidente

Un piloto de aviación agrícola falleció tras el accidente de una aeronave ocurrido en la aldea Obero, municipio de Masagua, Escuintla, informaron autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

El percance involucró una aeronave Thrush, con matrícula TG-BUA, que realizaba labores de fumigación agrícola en fase de aspersión. El hecho fue reportado aproximadamente a las 9 horas de este sábado 25 de abril.

Como resultado del accidente, perdió la vida el piloto aviador Luis Guillermo Jurado Muñoz, quien, según la DGAC, desempeñaba su labor con dedicación y compromiso.



Las autoridades indicaron que se inició el proceso de investigación para determinar las causas del incidente. Además, La DGAC expresó sus condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas del piloto, y manifestó su solidaridad ante la pérdida.

La Aviación Agrícola Guatemalteca emitió una nota de pesar por el fallecimiento del piloto.

"Hoy el cielo recibe a un gran piloto agrícola, un hombre valiente que no solo surcaba los aires, sino que también sembraba vida en cada jornada. Su labor fue esencial para el campo, su entrega admirable y su pasión inigualable. Nos deja un vacío inmenso, pero también un legado que jamás se borrará. Hasta pronto Capitán Luis Jurado (Wicho)", expresó.