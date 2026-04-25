Requisa en Renovación I expone cómo los detenidos siguen evadiendo los controles de “máxima seguridad”

Las requisas dentro de los centros de detención siguen exponiendo como los detenidos evaden a las autoridades para ingresar aparatos de telecomunicaciones, los que presuntamente usan para seguir en la coordinación de crímenes.

La inspección de las fuerzas de seguridad durante la requisa desarrollada hoy en la denominada cárcel de máxima seguridad Renovación I, refleja el control que mantienen los reos frente a las autoridades penitenciarias.

Además de teléfonos celulares y cargadores para esos dispositivos, también fue localizado un panel solar, que les permitía seguir cargando dispositivos electrónicos en caso de que desde la cárcel se les bloqueara el servicio de energía eléctrica.

En las acciones participaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ejército de Guatemala. Como resultado se reporta el decomiso de aparatos para mantener comunicación fuera de las cárceles.

Renovación I, de acuerdo con las autoridades, incorpora un régimen más estricto y de alta seguridad para reclusos de alta peligrosidad, pandilleros principalmente vinculados con extorsiones.

Entre lo decomisado, se cuentan ocho teléfonos celulares; 21 cargadores; un panel solar y un router, sin que se especificara en el reporte a qué empresa de telecomunicaciones pertenece.

Asimismo, fueron incautadas diversas cantidades de droga, incluyendo 104 bolsas y 60 puros de marihuana; dos bolsas con piedras de crack; ocho “colmillos” de cocaína; 80 cajetillas de cigarros; y cuatro cuchillos.