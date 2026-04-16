Requisa en cárcel de Chimaltenango deja al descubierto ingreso de droga y objetos no autorizados

Un operativo interinstitucional en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Chimaltenango permitió el decomiso de droga, dinero en efectivo y diversos objetos prohibidos, informaron la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.

Según las autoridades, la acción, en apoyo al Sistema Penitenciario, permitió la incautación de 18 “colmillos” con cocaína, Q600, 120 cajetillas de cigarrillos, 60 objetos punzocortantes, una caja de hojas de afeitar y un teléfono celular.

Además, se localizaron seis televisores, 33 aparatos de sonido, 10 extensiones eléctricas, dos controles para videojuegos, tres reproductores de DVD, dos relojes, tres frascos de alcohol, 100 encendedores, dos agujas para tatuar y tres pipas para posible droga.

Por su parte, el Ejército de Guatemala informó que, el operativo se ejecutó en coordinación con fuerzas de seguridad civil; además, señaló que parte de lo decomisado estaba oculto en una caleta.

Las autoridades no informaron sobre capturas derivadas del operativo.

El Ejército indicó que estas acciones forman parte de los controles permanentes en centros de detención, con el objetivo de mantener el orden y evitar el ingreso de ilícitos.

🚨Resultados🚨



El Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, llevó a cabo una requisa en el Centro de Orientación Femenino, ubicado en el municipio de Fraijanes, Guatemala.



Durante la requisa se localizaron:



• 29 teléfonos celulares

• ⁠02… pic.twitter.com/uCVB1aBZJ8 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) April 12, 2026

En un operativo interinstitucional, agentes de la PNC participaron en una requisa que se realizó en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Chimaltenango, en apoyo al Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala, pic.twitter.com/w5lLJkcKx1 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 16, 2026

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