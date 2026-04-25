Jorgan Andrews habla sobre su plan de trabajo en Guatemala y dice que “la visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”

El nuevo emisario de la política de Donald Trump en Guatemala, Jorgan Andrews, encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país, envió un mensaje por las redes sociales destacan sus prioridades.

Andrews llegó al país en sustitución de John Barrett como encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

Adrews explicó en un video divulgado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que se encuentra satisfecho por regresar a Guatemala, ya que recordó que estuvo en el país entre 1998 y el 2000.

“Estoy de vuelta para representar al presidente Donald Trump y al Secretario Marco Rubio, para seguir avanzando en la política de America First, liderada con éxito recientemente por el encargo de negocios, John Barrett”, dijo.

Su antecesor, Barret, fue enviado a Venezuela, país con el que recientemente Estados Unidos retomó su relación diplomática, tras la detención del expresidente Nicolás Maduro.

Andrews en sus primeros días en Guatemala ha sostenido reuniones con el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, así mismo con Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las prioridades

En el mensaje el gobierno de Estados Unidos destacó por medio de Andrews tener tres prioridades, enumerando en la primera de ellas detener la inmigración ilegal.

“Nuestra política es clara y consistente, y la relación bilateral es sólida y estable. Por ello continuaremos trabajando de manera directa con el gobierno del presidente Arévalo en nuestros intereses compartidos”, dijo el diplomático.

Entre las tres prioridades destacó en primer lugar “detener la inmigración ilegal”, añadiendo que “la visa estadounidense es un privilegio, no un derecho. Debemos priorizar la seguridad e intereses del pueblo estadounidense”.

En segundo lugar, destacó que se busca fortalecer la relación comercial entre Guatemala y su país. “Seguiremos trabajando con el sector privado guatemalteco, para crear empleo y prosperidad económica”.

En tercer lugar destacó que se busca que las autoridades de las dos naciones combatan de manera conjunta el crimen organizado y el narcotráfico, señalando que es vital el trabajo entre las dos naciones.

“La seguridad de Guatemala y Estados Unidos están profundamente conectadas. En este año que celebramos 250 años de los Estados Unidos, quiero enfatizar que Estados Unidos permanece junto a Guatemala en esta misión”, concluyó Andrews.