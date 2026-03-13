PNC actúa contra carreras clandestinas y remite cinco motocicletas utilizadas en estas prácticas

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PNC actúa contra carreras clandestinas y remite cinco motocicletas utilizadas en estas prácticas

PNC da detalles de operativo contra carreras clandestinas de motocicletas en Santa Rosa.

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CARRERAS CLANDESTINAS. SANTA ROSA

Agentes remitieron cinco motos usadas para carreras clandestinas en Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la Comisaría de Santa Rosa remitieron cinco motocicletas al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

La acción se registró tras detectar a un grupo de personas que efectuaba carreras clandestinas en el kilómetro 54.5 de la ruta CA-1, en el libramiento de Barberena, Santa Rosa.

“Al notar la presencia policial, los conductores abandonaron el lugar y se dieron a la fuga”, indicó la PNC este viernes 13 de marzo.

Según la PNC, las motocicletas presentaban diversas modificaciones, además de escapes con ruidos estridentes y placas colocadas en lugares no autorizados ni visibles.

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La institución afirmó que este tipo de prácticas representa un riesgo para la seguridad de los demás conductores que transitan por esa ruta.

La PNC anunció que los operativos preventivos continúan. Según reportes anteriores, también se han desarrollado en la capital y en la ruta Interamericana.

Para leer más: PNC reporta 6 mil motocicletas consignadas en 2026 como medida estratégica contra la criminalidad

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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