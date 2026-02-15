Autoridades detallan las rutas donde impusieron 50 multas en operativo contra carreras clandestinas

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de la Comisaría 74 efectuaron este domingo 15 de febrero operativos de seguridad vial en las rutas Interamericana, RN-10 y RN-14, con el fin de prevenir carreras clandestinas.

Según los datos proporcionados, se impusieron 50 multas, la mayoría por conducir sin licencia, por no portar placa de circulación o por utilizar placas no autorizadas.

Otras causas de sanción fueron no portar el equipamiento básico de seguridad y el mal estado de las llantas de algunas motocicletas.

También se decomisaron motocicletas que tenían placas alteradas o carecían de documentación.

Según las autoridades, estos operativos continuarán en las principales carreteras para evitar las carreras clandestinas y prevenir tragedias como la ocurrida el 8 de febrero en el kilómetro 43.5 de la ruta Interamericana, donde un menor perdió la vida.

Ese día, un motorista que circulaba a excesiva velocidad cayó del vehículo y arrolló a cinco personas en el tramo de Sumpango, Sacatepéquez. Un niño de 8 años falleció al ingresar al hospital.

Con información de Emy Sánchez

El Departamento de #TránsitoPNC continúa implementando esta mañana fuertes operativos de control y prevención vial en diferentes sectores de la ruta CA-1 Occidente, en los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango. pic.twitter.com/VGRZu9FVH9 — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) February 15, 2026