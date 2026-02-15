Comunitario
Autoridades detallan las rutas donde impusieron 50 multas en operativo contra carreras clandestinas
Autoridades de Tránsito brindaron detalles sobre el operativo contra carreras clandestinas.
Autoridades de tránsito en operativos para prevenir carreras clandestinas. (Foto Prensa Libre: PNC)
El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de la Comisaría 74 efectuaron este domingo 15 de febrero operativos de seguridad vial en las rutas Interamericana, RN-10 y RN-14, con el fin de prevenir carreras clandestinas.
Según los datos proporcionados, se impusieron 50 multas, la mayoría por conducir sin licencia, por no portar placa de circulación o por utilizar placas no autorizadas.
Otras causas de sanción fueron no portar el equipamiento básico de seguridad y el mal estado de las llantas de algunas motocicletas.
También se decomisaron motocicletas que tenían placas alteradas o carecían de documentación.
Según las autoridades, estos operativos continuarán en las principales carreteras para evitar las carreras clandestinas y prevenir tragedias como la ocurrida el 8 de febrero en el kilómetro 43.5 de la ruta Interamericana, donde un menor perdió la vida.
Para ver más: Videos: Motociclista atropella a cinco personas en Sumpango y causa la muerte de un menor; conductor se habría fugado
Ese día, un motorista que circulaba a excesiva velocidad cayó del vehículo y arrolló a cinco personas en el tramo de Sumpango, Sacatepéquez. Un niño de 8 años falleció al ingresar al hospital.
Con información de Emy Sánchez
El Departamento de #TránsitoPNC continúa implementando esta mañana fuertes operativos de control y prevención vial en diferentes sectores de la ruta CA-1 Occidente, en los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango. pic.twitter.com/VGRZu9FVH9— PNC Tránsito (@DTransitoPNC) February 15, 2026
Operativos contra carreras clandestinas en Antigua— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 15, 2026
Más de 50 multas se han impuesto en menos de tres horas
La Policía Nacional Civil desarrolla operativos contra carreras clandestinas en ingresos y salidas a la ciudad de Antigua Guatemala donde a esta hora de la mañana... pic.twitter.com/PbD1XeLzhK