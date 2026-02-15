Autoridades detallan las rutas donde impusieron 50 multas en operativo contra carreras clandestinas

Autoridades detallan las rutas donde impusieron 50 multas en operativo contra carreras clandestinas

Autoridades de Tránsito brindaron detalles sobre el operativo contra carreras clandestinas.

OPERATIVOS CARRERAS CLANDESTINAS. MULTAS

Autoridades de tránsito en operativos para prevenir carreras clandestinas. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de la Comisaría 74 efectuaron este domingo 15 de febrero operativos de seguridad vial en las rutas Interamericana, RN-10 y RN-14, con el fin de prevenir carreras clandestinas.

Según los datos proporcionados, se impusieron 50 multas, la mayoría por conducir sin licencia, por no portar placa de circulación o por utilizar placas no autorizadas.

Otras causas de sanción fueron no portar el equipamiento básico de seguridad y el mal estado de las llantas de algunas motocicletas.

También se decomisaron motocicletas que tenían placas alteradas o carecían de documentación.

Según las autoridades, estos operativos continuarán en las principales carreteras para evitar las carreras clandestinas y prevenir tragedias como la ocurrida el 8 de febrero en el kilómetro 43.5 de la ruta Interamericana, donde un menor perdió la vida.

Ese día, un motorista que circulaba a excesiva velocidad cayó del vehículo y arrolló a cinco personas en el tramo de Sumpango, Sacatepéquez. Un niño de 8 años falleció al ingresar al hospital.

Con información de Emy Sánchez

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Carreras clandestinas Departamento de Tránsito Dparta Multas de tránsito Ruta Interamericana 

