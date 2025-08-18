Carreras clandestinas de motos se extienden sin control desde Tecpán hasta Mixco, advierten autoridades

Carreras clandestinas de motos se extienden sin control desde Tecpán hasta Mixco, advierten autoridades

Gobernaciones de Guatemala y Sacatepéquez piden frenar carreras de motos que causaron más de 300 accidentes en julio.

Motoristas circulan a alta velocidad en la ruta Interamericana, donde se han reportado múltiples carreras clandestinas y accidentes en las últimas semanas. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Motoristas circulan a alta velocidad en la ruta Interamericana, donde se han reportado múltiples carreras clandestinas y accidentes en las últimas semanas. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Las gobernaciones de Guatemala y Sacatepéquez, en coordinación con Provial y la Policía Nacional Civil (PNC), instalaron una mesa técnica para enfrentar el aumento de carreras clandestinas de motoristas en las rutas RN-10 y RN-14, que han provocado múltiples accidentes y congestionamientos viales.

Durante la primera reunión de trabajo, celebrada este lunes 18 de agosto, las autoridades señalaron que la atención médica a pacientes heridos por accidentes en motocicleta puede costar entre 300 y 500 dólares por persona, incluso cuando las lesiones no son graves.

La gobernadora de Sacatepéquez, Angelina Aspuac, calificó la situación como alarmante. “No solo se pone en riesgo la vida de quienes participan en estas competencias, sino también la de quienes transitan normalmente por las carreteras”, afirmó. Agregó que la atención hospitalaria por estos casos aumentó 40% en comparación con el año pasado.

El gobernador de Guatemala, Mauricio Roberto Benard Alvarado, coincidió en que se trata de un problema serio. “Estas carreras generan mucha inquietud en la población. Provocan accidentes fatales, conflictos legales y complicaciones viales. Es una situación que buscamos atender de la mejor manera posible”, expresó.

Además de los representantes de ambas gobernaciones, participaron funcionarios de la PNC de Tránsito y de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial). Se prevé la inclusión de las municipalidades de Mixco, Antigua Guatemala, San Lucas Sacatepéquez y de comunidades de Chimaltenango.

Datos de las autoridades señalan que solo en julio se registraron más de 300 accidentes de tránsito con participación de motociclistas.

En el Hospital Nacional de Antigua Guatemala se atendieron al menos mil 500 emergencias vinculadas a incidentes viales, principalmente en la CA-1 Oriente, la RN-10 y la RN-14.

La problemática, según indicaron, se extiende desde Tecpán Guatemala, Chimaltenango, hasta Mixco, Guatemala. También se ha planteado la necesidad de modificar leyes y reglamentos para endurecer las sanciones contra quienes promuevan o participen en este tipo de actividades ilegales.

Grupos de motoristas se congregan en gasolineras del Libramiento de Chimaltenango, punto habitual de reunión antes de iniciar carreras clandestinas hacia la RN-14. (Foto Prensa Libre: Cortesía de Abigaíl Sazo)

