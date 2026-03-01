PNC reporta 6 mil motocicletas consignadas en 2026 como medida estratégica contra la criminalidad

Guatemala

PNC reporta 6 mil motocicletas consignadas en 2026 como medida estratégica contra la criminalidad

Las fuerzas de seguridad destacan que este tipo de vehículo suele ser utilizado por sicarios en ataques armados.

Las fuerzas de seguridad también destacan que muchos vehículos no tenían con certeza el número de placa ni los documentos para circular. Fotografía: PNC.

En lo que va del año la Policía Nacional Civil (PNC) reporta en total la consignación de 6 mil 259 motocicletas, la mayoría de ellas por circular sin placa, sin tarjeta de circulación y por tener las placas escondidas, mientras que 613 tenían reporte de robo.

“Las acciones permitieron establecer que la mayoría de estos vehículos circulaban sin placas, con placas ocultas, sin tarjeta de circulación o en situación irregular, incumpliendo la ley y representando un riesgo directo para la seguridad ciudadana”, señala la PNC.

Las acciones, aseguran, tienen como fin responder a una estrategia de seguridad ciudadana, para evitar hechos delictivos que suelen ser cometidos desde ese tipo de vehículo.

“Es el medio de transporte más utilizado por delincuentes para cometer ataques armados, asaltos y otros delitos contra la vida, la integridad física y el patrimonio de la población, debido a su alta movilidad y facilidad de escape”, indica la PNC.

Más de 50 multas

Las acciones preventivas para evitar las carreras clandestinas en sectores de Antigua Guatemala dejaron este domingo 1 de marzo la imposición de medio centenar de multas, reportaron las autoridades.

El reporte da cuenta de las acciones “entradas principales a la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, así como en diversas rutas, PNC desarrolla operativos contra motoristas que realizan carreras clandestinas y que ponen en riesgo su propia vida, la de peatones y automovilistas”.

Autoridades piden a los conductores ser producentes al manejar y no poner en riesgo su vida. Fotografía: PNC.

Hasta este momento el número de multas impuestas por las autoridades asciende a 54, pero este número podría ir en aumento por estar en desarrollo las acciones policiales.

La coordinación a cargo del Departamento de Tránsito de la PNC y Provial también han permitido la identificación de 250 ciudadanos y 185 solvencia, además del decomiso de una motocicleta.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

