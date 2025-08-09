Ataque armado en Retalhuleu deja un joven fallecido y un agente de la SGAIA herido

Un ataque armado se registró este sábado 9 de agosto y cobró la vida de Mario René Vásquez, de 19 años, quien se dedicaba a la reparación de celulares.

El hecho ocurrió en la 5ª avenida, zona 4 de Retalhuleu, una zona altamente transitada debido a su cercanía con el mercado La Terminal y la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos.

De acuerdo con testigos, sicarios que se movilizaban en una motocicleta dispararon directamente contra Vásquez, mientras él atendía a sus clientes en una mesa de reparación ubicada sobre la banqueta.

Durante el ataque, también resultó herido un agente de la SGAIA que encontraba cerca del lugar patrullando y en el momento de la huída, uno de los atacantes le disparó en el abdomen.

Socorristas se presentaron al lugar, pero Vásquez ya no contaba con signos vitales. El agente herido fue trasladado por la PNC a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

“Cruz Roja fue alertada y cuando llegamos un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil se encontraba en el área. Ellos trasladaron al herido al Hospital Nacional”, declaró el socorrista Fridel López.

El agente de SGAIA resultó herida de bala en el área del abdomen, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Mientras tanto, la PNC confirmó que el agente herido fue identificado como Elíseo Otoniel Tumax Mejía, quien fue trasladado al IGSS y se encuentra estable.

El ataque ocurrió en plena vía pública y generó pánico entre vecinos y transeúntes.

Comerciantes del área manifestaron su indignación por el incremento de ataques armados en el departamento.

La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras fiscales del Ministerio Público (MP) recababan evidencias e iniciaban las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se reportan capturas y se desconocen los motivos del ataque.

Lea también: “Hallamos la moto primero”: Encuentran el cuerpo de joven que había sido reportado como desaparecido