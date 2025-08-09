Ataque armado en Retalhuleu deja un joven fallecido y un agente de la SGAIA herido

Retalhuleu

Ataque armado en Retalhuleu deja un joven fallecido y un agente de la SGAIA herido

Un ataque armado registrado este 9 de agosto en la zona 4 de Retalhuleu dejó un joven de 19 años fallecido y un agente de SGAIA herido.

Victoria Ruiz

|

Ataque armado en Retalhuleu

Un hombre falleció este 9 de agosto tras un ataque armado en la zona 4 de Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Un ataque armado se registró este sábado 9 de agosto y cobró la vida de Mario René Vásquez, de 19 años, quien se dedicaba a la reparación de celulares.

El hecho ocurrió en la 5ª avenida, zona 4 de Retalhuleu, una zona altamente transitada debido a su cercanía con el mercado La Terminal y la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos.

De acuerdo con testigos, sicarios que se movilizaban en una motocicleta dispararon directamente contra Vásquez, mientras él atendía a sus clientes en una mesa de reparación ubicada sobre la banqueta.

Durante el ataque, también resultó herido un agente de la SGAIA que encontraba cerca del lugar patrullando y en el momento de la huída, uno de los atacantes le disparó en el abdomen.

EN ESTE MOMENTO

SISMO EN GUATEMALA

Sismo de 5.8 grados se registra este 9 de agosto en el Océano Pacífico

(FILES) (COMBO) This combination of file pictures created on January 14, 2025 shows then former US President and Republican presidential candidate Donald Trump (L) after speaking during an election night event at the West Palm Beach Convention Center in West Palm Beach, Florida, on November 6, 2024; and Mexico's President Claudia Sheinbaum during an event to mark her first 100 days in office at the Zocalo Square, Mexico City, Mexico on January 12, 2025. Mexico said on August 8, 2025 that it "would not accept" the deployment of US military forces on its soil to combat drug cartels, after the US embassy in Mexico released a statement saying both countries would use "every tool at our disposal to protect our peoples" from drug trafficking groups. (Photo by Jim WATSON and Rodrigo Oropeza / AFP)

Gobierno de México niega permiso a fuerzas militares de Estados Unidos para operar en su territorio contra cárteles

Socorristas se presentaron al lugar, pero Vásquez ya no contaba con signos vitales. El agente herido fue trasladado por la PNC a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

“Cruz Roja fue alertada y cuando llegamos un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil se encontraba en el área. Ellos trasladaron al herido al Hospital Nacional”, declaró el socorrista Fridel López.

El agente de SGAIA resultó herida de bala en el área del abdomen, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Mientras tanto, la PNC confirmó que el agente herido fue identificado como Elíseo Otoniel Tumax Mejía, quien fue trasladado al IGSS y se encuentra estable.

El ataque ocurrió en plena vía pública y generó pánico entre vecinos y transeúntes.

LECTURAS RELACIONADAS

Baja ejecución de programa de subsidio del Fopavi para vivienda social en Guatemala

Fopavi otorga 80 subsidios por mes mientras déficit de vivienda supera los 2.2 millones en Guatemala

Testigos narran cómo sicarios le quitaron la vida a propietario de comedor en Retalhuleu

Comerciantes del área manifestaron su indignación por el incremento de ataques armados en el departamento.

La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras fiscales del Ministerio Público (MP) recababan evidencias e iniciaban las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se reportan capturas y se desconocen los motivos del ataque.

Lea también: “Hallamos la moto primero”: Encuentran el cuerpo de joven que había sido reportado como desaparecido

ARCHIVADO EN:

Ataque armado Delincuencia en Retalhuleu Retalhuleu Violencia en Guatemala 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre