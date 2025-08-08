Testigos narran cómo sicarios le quitaron la vida a propietario de comedor en Retalhuleu

Víctor Manuel Dardón Rodríguez, de 55 años, murió a las 6.15 horas de este viernes 8 de agosto, tras ser atacado a balazos frente a su negocio, en el kilómetro 178 de la ruta al Pacífico, sector El Zarco, Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.

Según testigos, Dardón acababa de llegar en su vehículo y descargaba recipientes con agua cuando fue interceptado por dos hombres armados que ya lo esperaban en el lugar.

Afirmaron que, sin mediar palabra, los agresores le dispararon y huyeron de la escena.

Los Bomberos Municipales Departamentales de Santa Cruz Muluá acudieron al lugar y trataron de brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, por la gravedad de las heridas, el comerciante murió en el sitio.

El bombero Flavio Barrios informó: “Fuimos alertados vía telefónica sobre un ataque armado. Al llegar, hicimos todo lo posible, pero los disparos fueron certeros y, lamentablemente, perdió la vida”.

Don Víctor, como era conocido en la comunidad, era originario de la finca Los Brillantes y propietario del comedor donde ocurrió el ataque.

Las autoridades no han revelado detalles sobre los responsables ni los posibles motivos del crimen.

Para leer más: Rivalidad entre pandillas habría originado ataque en velatorio en Retalhuleu

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Con información de Victoria Ruiz