“Hallamos la moto primero”: Encuentran el cuerpo de joven que había sido reportado como desaparecido

Los Bomberos Voluntarios confirmaron este sábado 9 de agosto a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que hallaron el cuerpo de un joven que había sido reportado por familiares como desaparecido.

Se trata de César Rodrigo López Arreaga, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado al fondo de un barranco.

Óscar Sánchez, vocero de los Bomberos Voluntarios, dijo a este medio que el rescate del cuerpo se efectuó el viernes por la noche.

"Descendimos al barranco. Hallamos la moto primero y él estaba más adelante", relató Sánchez.

El hallazgo ocurrió en un barranco, a unos 40 metros, en el km 19 de la ruta a El Fiscal, Palencia.

Sánchez dijo se ignora cómo ocurrió el hecho, que despertó expectativa tras los anuncios en redes sociales en los que se informaba de la desaparición de López Arreaga, quien había desaparecido el jueves 7 de agosto.

López Arreaga aparece en nómina como colaborar de la Municipalidad de Guatemala, que expresó sus condolencias por la muerte del joven.

La alerta de su desaparición consignaba que la víctima había sido por última vez en la colonia El Cervecero, zona 6 capitalina.

Se aclaraba, además, que se conducía en una motocicleta negra, la cual fue encontrada también por los socorristas en el fondo del barranco.