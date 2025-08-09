“Hallamos la moto primero”: Encuentran el cuerpo de joven que había sido reportado como desaparecido

Sucesos

“Hallamos la moto primero”: Encuentran el cuerpo de joven que había sido reportado como desaparecido

El cuerpo de César Rodrigo López Arreaga, de 27 años, fue encontrado en el fondo de un barranco en la ruta a El Fiscal, Palencia.

|

Un socorrista observa el lugar donde fue encontrado el cuerpo y la moto del joven desaparecido. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un socorrista observa el lugar donde fue encontrado el cuerpo y la moto del joven desaparecido. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios confirmaron este sábado 9 de agosto a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que hallaron el cuerpo de un joven que había sido reportado por familiares como desaparecido.

Se trata de César Rodrigo López Arreaga, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado al fondo de un barranco.

Óscar Sánchez, vocero de los Bomberos Voluntarios, dijo a este medio que el rescate del cuerpo se efectuó el viernes por la noche.

"Descendimos al barranco. Hallamos la moto primero y él estaba más adelante", relató Sánchez.

LECTURAS RELACIONADAS

Arma y municiones incautadas a estudiante en Poptún, Petén. (Foto: PNC)

Disparaba al aire: Detienen a menor que iba armado al colegio

Agentes conducen al hondureño capturado en Chiquimula. (Foto: PNC)

Capturan a hondureño que habría atacado a un policía y a un soldado

El hallazgo ocurrió en un barranco, a unos 40 metros, en el km 19 de la ruta a El Fiscal, Palencia.

Sánchez dijo se ignora cómo ocurrió el hecho, que despertó expectativa tras los anuncios en redes sociales en los que se informaba de la desaparición de López Arreaga, quien había desaparecido el jueves 7 de agosto.

López Arreaga aparece en nómina como colaborar de la Municipalidad de Guatemala, que expresó sus condolencias por la muerte del joven.

La alerta de su desaparición consignaba que la víctima había sido por última vez en la colonia El Cervecero, zona 6 capitalina.

Se aclaraba, además, que se conducía en una motocicleta negra, la cual fue encontrada también por los socorristas en el fondo del barranco.

Socorristas extraen el cuerpo de la víctima. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

ARCHIVADO EN:

Bomberos Voluntarios Desaparición Palencia Rescate 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre