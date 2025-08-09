Disparaba al aire: Detienen a menor que iba armado al colegio

Disparaba al aire: Detienen a menor que iba armado al colegio

Al estudiante también se le decomisó una tolva con 16 municiones, informó la PNC.

Arma y municiones incautadas a estudiante en Poptún, Petén. (Foto: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 9 de agosto que un estudiante fue conducido a los tribunales por portación de arma de fuego.

Se trata de un estudiante de 14 años que se presentó al colegio con una pistola.

El hecho ocurrió en el barrio El Centro, Poptún, Petén, agregó la PNC en sus redes sociales.

De acuerdo con información brindada por testigos en la localidad, el menor de edad disparaba al aire antes de ingresar al plantel.

Además de la pistola, marca Zigana, al estudiante también se le decomisó una tolva con 16 municiones.

Otros casos

En marzo pasado, un menor de edad ingresó con una pistola a un centro educativo en la colonia Centro América, zona 7 capitalina.

En tanto que el 19 de mayo último, la PNC remitió a un menor de edad por haberse presentado a clases en un colegio de Escuintla.

El caso tuvo un agravante: el arma tenía reporte de robo.

