Justicia
Identifican a estadounidense asesinado durante asalto en el parque Isabel la Católica
Trece días después de un asalto mortal en el parque Isabel la Católica, zona 2 de la capital, las autoridades confirmaron que la víctima es Christopher Howard, ciudadano estadounidense originario de Luisiana.
Cámaras de seguridad registran el momento en que el asaltante apunta contra Christopher Howard en el parque Isabel la Católica, zona 2. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)
Un ciudadano estadounidense murió baleado la madrugada del 27 de julio, durante un asalto en el parque Isabel la Católica, zona 2 de la capital. El ataque, registrado por cámaras de seguridad, permitió identificar a la víctima como Christopher Howard, originario de Luisiana, 13 días después del hecho.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), Howard llevaba dos meses en Guatemala y trabajaba en el área de telecomunicaciones para una empresa privada. Según familiares, había viajado al país para colaborar en un proyecto y residía en un apartamento cercano al lugar del ataque.
Las imágenes muestran que el asaltante llegó en motocicleta, se detuvo junto a Howard y le exigió el teléfono celular. El estadounidense lo dejó en el suelo, pero cuando se alejaba, el agresor le disparó a quemarropa. Herido, Howard intentó correr unos metros antes de caer, mientras el atacante escapaba en la moto.
Vecinos indicaron que escucharon un disparo y al salir encontraron a la víctima tendida sobre la banqueta.
La PNC y el Ministerio Público (MP) revisan grabaciones de cámaras cercanas y no descartan que el sospechoso esté vinculado a otros asaltos en el sector.
Ahora, la familia de Howard gestiona la repatriación del cuerpo a Estados Unidos.
Residentes del área denunciaron que, pese a las rondas policiales, los robos a peatones son frecuentes en la zona 2, especialmente en horas de la noche y madrugada. Solicitan mayor presencia de agentes y mejor iluminación en el parque.
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.