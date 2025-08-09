Capturan a hondureño que habría atacado a un policía y a un soldado

Capturan a hondureño que habría atacado a un policía y a un soldado

Hechos se registraron en Chiquimula, que en los últimos días ha sido escenario de varios hechos de violencia.

Agentes conducen al hondureño capturado en Chiquimula. (Foto: PNC)

Un ciudadano hondureño fue capturado este sábado 9 de agosto por la Policía Nacional Civil (PNC), informó la institución en las redes sociales.

El apresado es sospechoso de haber participado en el ataque armado contra un agente de la PNC y un soldado, hecho ocurrido el jueves en Concepción Las Minas, Chiquimula.

La captura del hondureño se dio en el km 198 de la ruta Interamericana, en Quezaltepeque, Chiquimula, explicó la Policía.

El capturado, de 21 años, es sindicado de asesinato en grado de tentativa y atentado.

Las órdenes de captura fueron giradas el viernes, informó la PNC.

De acuerdo con medios locales, el agente y el soldado habrían sido trasladados heridos a centros asistenciales tras haberse enfrentado a balazos con un grupo de sicarios.

Chiquimula es escenario de varios ataques armados y otros hechos de violencia.

El pasado 5 de este mes, dos investigadores de la PNC murieron baleados y uno resultó herido en emboscada en Jocotán.

