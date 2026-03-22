Dos motoristas fallecidos y múltiples heridos deja cadena de accidentes asociados a exceso de velocidad y alcohol

Un motorista falleció en un accidente que registró este domingo en el kilómetro 30.5 de la ruta Interamericana Occidente, en un hecho donde las autoridades investigan un posible exceso de velocidad. El suceso se registró en medio de múltiples percances este fin de semana relacionados también al consumo de alcohol por parte de los conductores.

El motorista, aún no identificado, murió a un costado de la carretera al salir expulsado varios metros sobre el asfalto, donde un equipo de Bomberos Municipales Departamentales de San Bartolomé Milpas Altas confirmaron que ya había fallecido en el lugar.

Los paramédicos atendieron a una segunda persona en el lugar con lesiones menores y crisis nerviosa, lo cual no ameritó su traslado a un hospital.

Tras la emergencia, se notificó a las autoridades y la Policía investiga si pudo tener relación con carreras a excesiva velocidad, siendo un tramo reincidente para ese tipo de actividades.

Casi dos horas después, otro motorista murió en el kilómetro 78 de la misma ruta, tras impactar en la parte trasera de una plataforma. Los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán confirmaron el deceso.

En otro punto del país, en la calzada Aguilar Batres y 7a. calle de la zona 12, un conductor perdió la vida en un accidente. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó que otro conductor estuvo involucrado y fue trasladado a Torre de Tribunales, luego de que se le practicaran pruebas por la sospecha de consumo de alcohol.

Familiares llegaron a la escena e identificaron al conductor que había fallecido en el interior del vehículo, donde quedó atrapado por hierros retorcidos.

Mientras tanto, en la avenida Reforma y 14 calle de la zona 10, un conductor dio positivo en una prueba de alcoholemia tras un incidente en el que, según reportes, perdió el control del vehículo a alta velocidad, salió de la vía y provocó daños al monumento de Miguel Ángel Asturias. El automotor fue consignado y el caso continúa bajo investigación.

Positivo en prueba de alcoholemia a conductor involucrado.



Procederán a la consignación de vehículo que por alta velocidad se salió de la vista principal en Avenida Reforma 14 calle zona 10.



Ocasiona daños a monumento de Miguel Ángel Asturias.#TransitoGT #TraficoGT… pic.twitter.com/u3VIG2mfI4 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 22, 2026

Accidentes aumentaron este fin de semana

Entre la noche del viernes y madrugada del sábado se registró un aumento de casos, en la calzada Roosevelt y 35 avenida de la zona 7, un accidente entre dos motoristas dejó un fallecido y un herido de gravedad. Uno de los afectados fue trasladado en estado delicado al Hospital Roosevelt, mientras que otro, de aproximadamente 25 años, falleció en el lugar a causa de politraumatismo.

Bomberos Municipales atendieron un accidente en la calzada Roosevelt y 35 avenida zona 7; donde un motorista falleció en el lugar y otro fue trasladado en estado delicado al Hospital Roosevelt. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

También en Mixco, en el bulevar El Naranjo y 24 avenida de la zona 4, un joven conductor fue trasladado a un centro asistencial tras verse involucrado en otro accidente vial. El conductor, un hombre de 22 años, fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios para su atención médica.

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